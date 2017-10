AMLO le dice a Osorio Chong que "lo están haciendo a un lado"

CIUDAD DE MÉXICO (SUN)

El presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió públicamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se apure porque lo están haciendo a un lado de los candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



De gira por Aguascalientes, acompañado por el senador David Monreal Ávila, el tabasqueño sostuvo que Gobernación envía personas a su mitin para recoger información y dársela a Osorio Chong.



"Le mando a decir a (Osorio) Chong desde Villa Juárez, que se apure porque ya Salinas y Peña lo están haciendo a un lado", expresó.



En asamblea informativa en el municipio de Asientos, Aguascalientes, dijo que en las cúpulas priistas se están peleando por definir al candidato presidencial.



Detalló que el ex presidente Carlos Salinas quiere como candidatos presidenciales a Aurelio Nuño, secretario de Educación, o al presidente del PAN, Ricardo Anaya; mientras que el presidente Enrique Peña Nieto y el Canciller Luis Videgaray quieren a José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda y Crédito Público.



"Salinas quiere a Nuño y al del PAN, Anaya. Y Peña y Videgaray quieren a Meade, y ahí se están peleando", dijo.



A pesar de ello, sostuvo, Morena los va a enfrentar, "les vamos a decir, no sean montoneros, vénganse de diez en diez".



"No va a ser un día de campo, tenemos que organizarnos bien, porque estos corruptos tiene estrategias perversas", afirmó.