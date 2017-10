Entregan primera casa antisísmica en CDMX

(SUN)

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, realizó un recorrido en el Pueblo de Santa Rosa Xochiac, donde se construyen viviendas para los damnificados del sismo del 19 de septiembre.Acompañado por la delegada en Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo, y el diputado, Leonel Luna, entregó las llaves de la primer casa antisísmica concluida para los adultos mayores, Josefa Huerta y Pedro Mendieta.De la mano de sus hijos, Miguel Ángel Mancera también supervisó cuatro más en obra y recibió los proyectos de construcción para 15 viviendas más."Hoy estamos supervisando un trabajo que se ha vuelto un ejemplo en toda la Ciudad. Estas casas antisísmicas que se están construyendo, de las cuales vamos ahora a ver algunas que ya están concluidas y otras que están en este proceso de conclusión (...)."En estos días no hay, no hay sábados ni hay domingos, estamos trabajando todos los días, estamos trabajando todo el tiempo; hay que estar supervisando muchas de las zonas de la ciudad y comprometiéndonos en todos y cada uno de los lugares pero lo que queremos son los resultados y los resultados es lo que venimos a ver el día de hoy aquí", enfatizó.La jefa delegacional indicó que en Álvaro Obregón se han revisado 2 mil viviendas de las cuales 109 han sido catalogadas en rojo; 452, amarillas y 522 verdes, el resto no tienen daño alguno.Precisó que se ha entregado material de construcción a 100 familias, se tiene un avance de demolición del 80% en 89 frentes. Además, a consecuencia del sismo de 7.1 de intensidad seis iglesias se dañaron.