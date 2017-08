Larousse acusa plagio, Frente Nacional por la Familia se deslinda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La campaña #NoEsLoMismo #AcosoNo de Larousse fue plagiada por la página de Facebook "Yo decido x la Familia", la cual editó una imagen de la editorial y agregó el hashtag "#NoALaIdeologiadeGenero".La cuenta tiene el logo del Frente Nacional por la Familia (FNF) como foto de perfil; sin embargo, el colectivo se deslindó del plagio a través de sus cuentas oficiales."Es preciso aclarar que el FNF no ha plagiado la campaña de Larousse latam, ninguna de las cuentas oficiales ha publicado algún gráfico que tenga que ver con ella", escribió a través de su cuenta de Facebook el Frente Nacional por la Familia.En la polémica imagen se leía "No es no. Sí es sí. Mamá es mamá. Papá es papá. Niño es niño. Niña es niña. Biología es biología". La edición mantuvo el logo de Larousse.Larousse había escrito a través de su cuenta de Twitter donde hace referencia a la tergiversación de su campaña: "Las intervenciones con fines discriminatorios hechas a nuestra campaña #NoEsLoMismo no representan nuestra visión. Nos deslindamos de ellas".El tuit estuvo acompañado de una imagen donde definieron la palabra "plagio".Hace unos días Larousse lanzó una campaña contra el acoso sexual.