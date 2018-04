Verificado.mx: Los candidatos hacen campaña con propuestas que ya se discuten en el Congreso

Verificado 2018(Verificado 2018)

Las presentan como nuevas, pero ya existen en la ley o están en debate en el Congreso. Promesas como quitar el fuero, dotar a la Auditoría de autonomía constitucional y otorgar prestaciones de ley a trabajadoras del hogar, son algunas de las propuestas de los candidatos presidenciales que ya se presentaron ante el poder legislativo.



Por ejemplo, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala, son similares a otras que han sido congeladas en las cámaras legislativas. Mientras que Ricardo Anaya agrega variantes a algunas que ya se discuten por los legisladores.



Ricardo Anaya



Propuesta: “Dotar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de autonomía constitucional plena, e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia y dotar al nuevo organismo de un alcance nacional, para castigar desvíos de recursos no sólo de origen federal sino local”.



La autonomía de la Auditoría Superior de la Federación ya está en la ley. En el artículo 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se explica que posee autonomía técnica y de gestión “para decidir sobre su organización interna, estructura y funcionamiento, así como la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus atribuciones”, entre otras.



La Auditoría ya tiene también alcance nacional para auditar recursos de origen local, desde la reforma que se hizo el 18 de julio de 2016 (art. 52 y siguientes). “La reforma hizo extensiva la autoridad para poder fiscalizar esos recursos y también eliminó los candados de tiempo en los que se podían hacer”, explica Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



Consultado por Verificado 2018, Armando Rodríguez, asesor de Ricardo Anaya, explicó que “si bien es cierto que la ASF goza de autonomía técnica, no goza de una autonomía plena”, ya que es un órgano perteneciente a la Cámara de Diputados. “Lo que proponemos es sustraerla de la Cámara de Diputados y convertirla en un órgano autónomo de Estado, lo que la dotaría de mayor independencia en sus obligaciones”, agregó.



Propuesta: “Obligar a todos los servidores públicos a presentar sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial”.



Dos de las tres declaraciones que menciona Anaya ya están en la ley, a partir de la reforma al artículo 108 constitucional en junio de 2015. El 14 de julio de 2017, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer “la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.



También se determinó que los funcionarios tengan que hacer públicas sus declaraciones, lo cual todavía está en proceso de implementación. De acuerdo al Análisis de Modelo de la Plataforma Digital Nacional, presentado por la Secretaría de la Función Pública, “el SNA continúa en fase de implementación y, en ese orden, su funcionamiento, alcances y desarrollo de sus herramientas, sigue gestándose”.

Rodríguez, asesor de Anaya, explicó que buscan sumar la declaración fiscal, por lo que proponen “elevar la obligación de presentar la 3de3 a rango constitucional para todos que los servidores públicos deban presentarla y hacerla pública como requisito para ingresar al servicio público y mantenerse en él”.



Andrés Manuel López Obrador

Propuesta: Crear un mando único.

El candidato propuso integrar en un solo organismo a todas las corporaciones policiacas y castrenses. “Va haber un mando único y una Guardia Nacional, integrada por todas las corporaciones, por elementos del Ejército y de la Marina, lo más importante es garantizar la tranquilidad y la paz”, explicó.



La idea del mando único surgió en 2010, desde el Ejecutivo. Sin embargo, fue congelada hasta junio de 2016, cuando el Senado la revivió para discutirla y aprobarla en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos y la mandó a la Cámara de Diputados.



El de 14 diciembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó hacer una consulta popular en materia de mando único. De ahí, el acuerdo fue turnado al pleno del Senado y remitido a las comisiones de Gobernación y Reforma del Estado. La propuesta se encuentra detenida en esas comisiones, que todavía no han emitido un dictamen.

Verificado 2018 consultó al equipo del candidato si las propuestas incluían algún cambio o novedad sobre lo que ya está en debate, pero después de cinco días no obtuvo respuesta.



Margarita Zavala

Propuesta: Otorgar prestaciones de ley a los trabajadores del hogar.



“Que tengan guarderías y seguro universal de salud. Que sus servicios sean deducibles para los empleadores”, señaló Zavala.



En el Senado ya existe una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para impulsar una jornada de ocho horas, sueldo digno, aguinaldo, vacaciones y seguridad social para trabajadores del hogar, propuesta por las senadoras Angélica de la Peña Gómez, del PRD; Martha Elena García Gómez, del PAN; y Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Ana Lilia Herrera y Cristina Díaz Salazar, del PRI.



La iniciativa fue presentada el 23 de noviembre de 2017 y ese mismo día fue turnada a comisiones. Desde entonces, no han emitido un dictamen, pese a que el 8 de febrero la Mesa Directiva presentó un excitativa para acelerar el proceso.



Por otro lado, el Senado solicitó al Ejecutivo que se realicen los trámites para que México adopte las disposiciones del Convenio 189, firmado en 2014 por México, y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El asesor de propuestas de la candidata, Demian Sánchez, aseguró que el equipo propone dar incentivos a los patrones para que den prestaciones de ley a los empleados, y modificar la ley de ingresos para que la aportación sea deducible de impuestos.



Todos los candidatos

Propuesta: Eliminar el fuero para que el presidente pueda ser juzgado.



Lea: ¿El primer presidente sin fuero? Eso dijo Meade, pero no depende de él



Los cuatro candidatos presidenciales han propuesto eliminar el fuero constitucional. Sin embargo, la idea no es nueva y se discute desde hace años con varias modificaciones.



La minuta que busca reformar la Constitución para la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político a servidores públicos se encuentra atorado en el Senado a falta de la aprobación en el pleno.

Desde 2015 se han presentado sin éxito al menos seis excitativas para tomar una decisión al respecto.



La última de ellas la presentó el senador Zoé Robledo el 22 de marzo. Durante su presentación argumentó que “existe material para desaparecer la figura del fuero, sin embargo, también es muestra de la falta de voluntad por dictaminar esta reforma, misma que resulta evidente, ya que estos son solo dos ejemplos de rezago legislativo relacionado con varias iniciativas encaminadas a eliminar o acotar el fuero constitucional, que se encuentran pendientes por dictaminar en ambas Cámaras”.