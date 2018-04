Intensificarán guerra sucia en mi contra por debate: AMLO

(GH)

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, advirtió que sus rivales intensificarán la guerra sucia en su contra como antesala al debate de candidatos presidenciales del domingo.



"Esta semana, lo sé, además porque los conozco muy bien, aunque se disfracen, a partir de mañana van a intensificar la guerra sucia porque están apostando a que el domingo próximo viene el debate y van a empezar toda la campaña negra porque creen que con eso ya nos van a bajar", dijo.



En un mitin en la plaza principal, expuso que es inútil su guerra sucia, y cuando pase el debate, en 15 días, sus contrincantes "se van a dar cuenta que no hay nada que hacer y se van a preparar sicológicamente".



"Cuando se den cuenta que no van a poder con la presidencia, van a querer apostar a ganar en la Cámara, que no tengamos mayoría. Van a querernos apergollar, se van a atrincherar los de la mafia del poder en el Congreso, pero les vamos a ganar la mayoría en el Congreso", expresó.



El tabasqueño recibió un bat de beisbol de manos del ex boxeador, Érik “El Terrible” Morales.