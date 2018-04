Reportan brote de paperas, ahora en Chihuahua

(GH)

Un segundo brote de paperas se dio a conocer ayer, esta vez entre alumnos del plantel 128 del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS), en Chihuahua, informa El Diario El primero fue entre estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Ramón Murrieta González, director de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud, confirmó que en el CBTIS se trata de 12 casos identificados por el área de Epidemiología de ese organismo.Son 50 casos de paperas los que tiene registrados la Secretaría de Salud, 46 en la Universidad de Sonora y cuatro en la Universidad Estatal de Sonora, informó el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.Gerardo Álvarez Hernández detalló que los casos de la Universidad de Sonora se han detectado en trece carreras, mientras que en la UES en una licenciatura.Indicó que el mayor volumen se concentra en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación con 21 alumnos enfermos, mientras que en la UES es en el departamento de Nutrición donde se reporta a cuatro jóvenes de entre 20 y 21 años de edad.“Los que están enfermos están en sus casas bajo reposo y cuidados para no contagiar a otras personas y ninguno ha requerido hospitalización”, agregó.El epidemiólogo de la Secretaría de Salud dijo que para finales de abril y en la primera semana de mayo esperan más casos, ya que la enfermedad tiene un ciclo de incubación y se manifiesta días después de que la persona está infectada.“Cuatro días antes de que comiencen a tener síntomas, la persona es capaz de transmitir la enfermedad”, explicó, “el periodo de incubación es largo, va entre los 14 y 17 días pero hay un periodo más largo de hasta 25 días”.Álvarez Hernández aclaró que la primera persona con la enfermedad, en este brote, es de Hermosillo y que no se trata de un caso importado.Signos y síntomas de las paperasLas paperas son más conocidas por la hinchazón de las mejillas y la mandíbula que causan como resultado de la inflamación de las glándulas salivales.Los síntomas más frecuentes son:fiebredolor de cabezadolores muscularescansanciopérdida del apetitoglándulas salivales inflamadas o dolorosas al tacto en el área debajo de una o ambas orejas (parotitis)Los síntomas, típicamente, aparecen 16 a 18 días después de contraer la infección, aunque este periodo puede variar entre los 12 y los 25 días después de la infección.Algunas personas que contraen paperas tienen síntomas muy leves o no tienen ninguno, y a menudo no saben que tienen la enfermedad.La mayoría de las personas con paperas se recuperan completamente en unas pocas semanas.