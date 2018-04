El terrible Morales hace campaña con AMLO

(El Universal)

El ex campeón mundial de boxeo, Érik "El Terrible" Morales, hizo campaña hoy con el candidato presidencial de Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un gran peleador.En la zona de las playas de Rosarito, el ex pugilista asistió a un mitin de campaña ante unas mil personas. Por espacio de un minuto dijo que se enfrentan a la pelea más difícil que ha tenido en su vida."Hoy nos vamos a enfrentar a la pela más grande que hemos tenido, a una pelea que es la más complicada y más difícil. Pero tenemos un gran peleador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador", expresó."El Terrible" criticó que el estado está sumido en las mismas condiciones de corrupción y adicciones."Vamos a ponchar a la corrupción, a las adicciones, a la falta de ejercicio y obesidad, hay que luchar con el deporte", expresó.El ex boxeador también hizo campaña con López Obrador en Ensenada.