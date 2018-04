Cuando pierdas por tercera vez, espero no pierdas el buen humor, dice Meade a AMLO

(El Universal)

José Antonio Meade dijo Andrés Manuel López Obrador que ahora que pierda por tercera ocasión, confía en que no pierda el buen humor.“Espero que ahora que pierdas por tercera vez, no pierdas el buen humor, Andrés. #AndrésPerderásOtraVez”, reviró Meade en su cuenta Twitter @JoseAMeadeK.La respuesta del candidato de la coalición Todos por México se dio luego de que el político tabasqueño le dijera a “¡Ternurita, ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita!”, tras las acusaciones de Meade por los actos violentos ocurridos en Oaxaca.José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, advirtió que Andrés Manuel López Obrador y sus aliados de la CNTE amenazan violentamente con dar marcha atrás a la reforma educativa.A través de su cuenta de Twitter, el ex Secretario de Hacienda se comprometió a capacitar y pagarle bien a los maestros."Mientras @lopezobrador_ y sus aliados de la CNTE amenazan violentamente con dar marcha atrás a la #ReformaEducativa, yo me comprometo a capacitar y pagarle bien a nuestros maestros", escribió en su cuenta oficial @JoseAMeadeK.