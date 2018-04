Verificado.mx: Sí derribaron estatua de Fox...pero no ocurrió en 2018

CIUDAD DE MÉXICO(VERIFICADO 2018)

Una nota publicada el 8 de abril pasado en el portal nacionunida.com afirma que la estatua del ex presidente Vicente Fox Quesada, ubicada en el boulevard costero de Boca del Río, Veracruz, fue derribada por cientos de ciudadanos en fechas recientes durante el actual proceso electoral. La nota hasta el momento tiene casi ocho mil interacciones en redes.Sin embargo, la información publicada no es correcta ya que este hecho ocurrió en octubre de 2007, no en 2018.En octubre de 2007 diversos manifestantes, entre ellos supuestos militantes del Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, se reunieron alrededor del monumento para manifestar inconformidad por la construcción y futura inauguración del mismo.Verificado 2018 confirmó que las imágenes y el video utilizados en la nota de nacionunida.com corresponden a los hechos ocurridos en 2007.No es la primera vez que este portal comparte noticias falsas, el equipo de Verificado 2018 ya había publicado sobre una supuesta declaración de Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional.