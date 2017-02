Diputados solicitan homologar gasolinas en frontera con EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal a modificar el decreto sobre el estímulo fiscal que se otorga al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los combustibles que se venden en los estados de la frontera Norte, con la intención de que los precios estén homologados con los de las ciudades fronterizas de Estados Unidos.“Se solicita al Ejecutivo federal que el estímulo fiscal se aplique directamente al precio en que se vende a las gasolineras, ya que bajo el esquema actual estos establecimientos no pueden absorber el monto del estímulo de forma mensual, mientras esperan la acreditación o devolución por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT)”, resalta el texto.Se busca que el incentivo se aplique directamente al precio en el que se vende la gasolina a expendedores de combustibles, y se generen condiciones para que los ciudadanos de esa frontera accedan a gasolina más barata.El punto de acuerdo indica que bajo el esquema actual es imposible que los expendedores locales absorban el monto correspondiente de forma mensual en tanto se realiza la acreditación o, en su caso, la devolución correspondiente por parte del Servicio de Administración Tributaria.El diputado Edgardo Melhem Salinas (PRI), señaló la importancia de solucionar la problemática de la región fronteriza.“Ya se vieron cierres de gasolineras en la frontera la semana pasada y ha inducido a hacer un monopolio de grandes empresas que aguantan la carga fiscal para acreditarla al final de mes, lo que ha llevado a que los pequeños y medianos gasolineros de las zonas fronterizas se vean obligados algunos a cerrar y despedir personal, cayendo en una competencia desleal”, afirmó.El diputado Jorge Álvarez Maynez (MC), señaló la importancia del acuerdo y afirmó que es posible revertir el incremento de 20% a la gasolina con la disminución del IEPS, por lo que cuestionó que se reduzca sólo en una región del país.“Preguntó cómo se justificará ante los estados no fronterizos que sí se pusieron las pilas para reducir los precios de los combustibles en sus estados, y los demás se quedaron de brazos cruzados frente a este absurdo incremento”, asentó.El legislador por Morena, Vidal Llerenas, dijo que si bien este acuerdo reconoce, que las gasolinas en México subieron por el incremento en el IEPS, es decir un tema tributario, sería bueno entonces “homologar los precios del combustible con el de Estados Unidos, no sólo de la frontera norte, sino del resto del país. Eso sí sería un acto de justicia para todos los mexicanos”, arremetió.Por el PRD, el diputado Julio Saldaña Morán manifestó que la proposición abre la puerta a una discusión de que el incremento de las gasolinas no debe ser sólo para dos o tres estados, sino para todo México, y se pronunció porque la gasolina regrese al precio de diciembre de 2016; “si se puede en la frontera Norte, se puede en todo el país”, expresó.La diputada Leticia Amparano Gamez (PAN), refirió que el gobierno de Enrique Peña Nieto , debe rectificar la política fiscal “tóxica”, que agudiza sus efectos en todo el país, particularmente en la frontera norte, donde se ha perdido competitividad y se ha devastado la economía local.“El hecho de hacer este exhorto, es un avance pero necesitamos ir más allá para resolver esta problemática; que no sea de palabritas, que sea de realidades”, expuso.