Intensifican operativo para detener a "El Tequilero" en Guerrero

CHILPANCINGO, Guerrero(SUN)

El fiscal de general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que las fuerzas federales y estatales intensificaron los operativos para detener a Raybel Jacobo de Almonte, el líder del grupo criminal “Los Tequileros”.



En entrevista, el fiscal afirmó que cuentan con información de que “El Tequilero” ya no se encuentra en la comunidad de La Gavia en la Sierra del municipio de San Miguel Totolapan.



"Se nos dificulta la entrada a la zona de La Gavia, y ahora el hecho de que creemos que no está en esa zona y ahora tendremos que buscarlo por otros lugares del estado y es evidente que es una gente que se esconde en los pueblos serranos", afirmó

Señaló que es posible que “El Tequilero” pueda estar cerca del municipio de Heliodoro Castillo o en Chilpancingo.



El Fiscal dijo que la búsqueda y detención del líder de este grupo delictivo no es "tan fácil".



Olea Peláez afirmó que Jacobo de Almonte según el trabajo de inteligencia que están realizado el líder criminal sólo cuenta con un grupo de 20 sicarios, ya que han sido nueve detenidos.



Integrantes del grupo de autodefensa del Movimiento por la Paz que se formó en San Miguel Totolapan, han acusaron al gobernador Héctor Astudillo de no hacer nada para lograr el desmantelamiento total de “Los Tequileros”.



Los autodefensas han advertido que seguirán con sus acciones para lograr la captura de este grupo delictivo y han responsabilizado de las muertes que ocurrir a las autoridades federales y estatales.