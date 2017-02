Peña y Trump deben reunirse lo antes posible: Larry Rubin

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la comunidad americana en México, Larry Rubin, exhortó a los mandatarios de México, Enrique Peña Nieto , y de Estados Unidos, Donald Trump, a que —lo antes posible— lleven a cabo una reunión de acercamiento e intercambio de ideas para fortalecer la relación entre ambas naciones.En conferencia de prensa, Rubin sostuvo que el estilo del presidente Trump es distinto al de otros mandatarios por su inexperiencia política y advirtió que no habrá cambios en el mensaje que ha tenido desde que asumió su cargo el 20 de enero.“Exhorto a una reunión lo antes posible, deben existir las condiciones correctas para que ambos mandatarios discutan los temas relevantes en la relación. Sí creemos que este nexo es muy valioso para Estados Unidos”, dijo.Recomendó al presidente Enrique Peña Nieto que a ese encuentro vaya acompañado de empresarios de renombre a manera de apoyo, pues muchos funcionarios de EU desconocen la importancia que tiene México en el mercado estadounidense.Larry Rubin, a quien ven como embajador de Estados Unidos en México, dijo que es falso que al momento de acudir a la tramitación de visas la embajada del país vecino en México, cancele o niegue el documento a quienes tengan memes u otras imágenes alusivas a EU en sus teléfonos celulares.También sostuvo que hasta el momento no hay endurecimiento en los trámites de visado de mexicanos para viajar a Estados Unidos.Sobre las opciones de comercio, Larry Rubin detalló que en algunos estados de la Unión Americana, México representa un gran mercado de exportación.“Es de vital importancia para el americano el negocio con México, aunque algunos legisladores norteamericanos no lo saben”, sostuvo.Detalló que aunque el gobierno de Donald Trump ha puesto como principal argumento el déficit de México con Estados Unidos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, otras naciones como China tienen mayor déficit.En cuanto al sector Turismo, Rubin aseveró que el mayor número de turistas que recibe EU son mexicanos, lo cual equivale a 30% del total de turistas que llegan a la semana.Ante la apuesta para que el presidente Donald Trump construya un muro fronterizo, el presidente de la comunidad Americana en México precisó que crearon una comisión para analizar los proyectos de la frontera, de los cuales presentará resultados y posibles soluciones en marzo.