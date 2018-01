"Y conste que no habíamos tomado": EPN atribuye irritación de ojos a luz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta tarde, el presidente Enrique Peña Nieto pidió “no hacer chisme” de la irritación que sufrió en los ojos, junto con varios integrantes del gabinete como los secretarios de la Defensa Nacional y de Hacienda, tras un evento en Querétaro el viernes pasado donde entregó los Precios de Ciencia y Tecnología.Tras concluir una gira por Jalisco y previo a volar, a bordo del Avión “José María Morelos y Pavón”, a la Ciudad de México, el mandatario visitó la cabina donde viajan los periodistas para comentar sobre el tema debido a que a lo largo de la jornada usó gafas oscuras para el sol.Comentó que la madrugada del sábado tenía los ojos muy irritados, lo cual ameritó atención médica. Señaló: “no hagan chisme del tema, todos estamos bien, al mil por ciento, estamos trabajando”.De manera rápida mostró a los periodistas su celular con fotografías de los ojos de varios los funcionarios que estuvieron acompañándolo en el templete, entre ellas las del gobernador Francisco Domínguez y del secretario de Hacienda José Antonio González. Soltó a modo de broma: “y conste que no habíamos tomado”.Peña Nieto atribuyó el daño que sufrió él y varios de quienes lo acompañaron en el templete a la intensidad y proximidad de los reflectores que se colocan para que las imágenes de televisión tengan mejor calidad. De manera informal el Jefe del Estado Mayor Presidencial, general Roberto Miranda, dijo a EL UNIVERSAL que él no tuvo ninguna afectación porque no estuvo en el templete el pasado viernes.La noche del domingo, la Presidencia de la República informó que al término de la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas y de la entrega de Premios de Ciencia y Tecnología en Colón, Querétaro, el presidente Peña Nieto y varios de sus acompañantes “presentaron una fuerte irritación en los ojos que requirió atención médica”.