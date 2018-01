Para que haya justicia no puede haber perdón ni olvido: Peña Nieto

(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que para que la gente cuente con seguridad y justicia en el País no puede haber perdón ni olvido ni mucho menos borrón y cuenta a favor de los delincuentes pues hacerlo significaría traicionar a la nación.



Al inaugurar las instalaciones del 79 Batallón de Infantería, el Jefe del Ejecutivo subrayó que cumplir y hacer cumplir la ley es la primera responsabilidad de un gobernante y que así lo entiende el gobierno de la República.



"Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, no puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México", dijo.



Subrayó que por ello, desde el inicio de su gobierno, la federación ha hecho la parte que le corresponde en la lucha contra las organizaciones delictivas, "y lo seguiremos haciendo con firmeza y determinación hasta el último día de esta gestión", estableció.



Acompañado por los secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, el pesidente dijo que su gobierno seguirá trabajando con decisión, de manera corresponsable, para combatir eficazmente a la delincuencia y con ello responder a la legítima demanda de seguridad de la ciudadanía.



Dijo que la mayor presencia de las Fuerzas Armadas en Jalisco es una respuesta responsable a la amenaza, dijo, que representa la de delincuencia organizada para la sociedad y muestra del compromiso de su gobierno con la legalidad y con el Estado de Derecho.



El mandatario enfatizó que lo anterior es importante porque permite al gobierno cerrar el paso a los grupos criminales que amenazan la tranquilidad y el patrimonio de las familias en la entidad.



"Todos conocemos la magnitud del reto que tenemos las autoridades de los tres órdenes de gobierno en esta materia de seguridad, no sólo en Jalisco sino a nivel nacional. Frente a la debilidad institucional de muchas Corporaciones policiales locales desde hace más de una década el Estado Mexicano se ha visto en la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior.



"De ahí la importancia de regular su actuación en estas tareas y en este sentido, como lo he expresado públicamente en otras ocasiones, el gobierno de la República estará atento a las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia e la Nación dé a conocer con respeto al contenido de la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada por el Congreso de la Unión", dijo.



Asentó que el respaldo de los institutos armados es subsidiario y temporal en tanto las entidades federativas logran fortalecer y consolidar sus instituciones policiales.



Peña dijo que una de las indicaciones que ha dado al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, es colaborar activamente en la correcta implementación en el modelo óptimo de función policial, esencial, dijo, para que las corporaciones de seguridad locales entreguen mejores resultados.



"Cumplir y hacer cumplir la ley es la primera responsabilidad de un gobernante y así lo entiende el gobierno de la República", dijo y asentó que para que la gente cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes.



Puso énfasis en que el apoyo del gobierno de la República y la protección que ofrecen las Fuerzas Armadas contribuyen al desarrollo económico y social de todo el País.