Cuesta de enero podría extenderse hasta marzo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Será hasta marzo cuando la mayoría de los mexicanos que gastaron de más durante las pasadas fiestas decembrinas, recupere su estabilidad financiera; en algunos casos el pago de deudas podría extenderse, incluso, después del primer semestre de 2018, esto de acuerdo con los resultados de un sondeo realizado por la empresa reparadora de crédito "Resuelve tu Deuda".



El 32% de los encuestados contempla liquidar el total de sus deudas durante el primer mes del año; 40% de ellos considera que será hasta febrero cuando quede libre de adeudos, mientras que el 19% proyecta extenderse hasta marzo, según los datos del sondeo entre deudores.



La razón principal por la cual la cuesta de enero podría extenderse hasta el primer trimestre del año, es la falta de planeación financiera y que el 52% del segmento poblacional encuestado, jóvenes entre 20 y 35 años de edad, admitió haber gastado de más tomando como referencia lo que tenía contemplado, comento Kathy Quintero, vocera de Resuelve tu Deuda.



"Eventos como la cuesta de enero ponen a prueba la capacidad para adaptar y priorizar los gastos, ya que de eso depende superar el momento de crisis financiera o vulnerar nuestra capacidad económica y acumular deudas por un periodo prolongado, tal es el caso del 9% de los encuestados, quienes recuperarán su estabilidad a partir de marzo", señaló la especialista en finanzas personales.



A través de un comunicado, Quintero reconoció que al tener como referencia a la generación millennial, se podría pensar en que no saben administrar sus finanzas, son irresponsables con sus compras e ignoran las consecuencias de usar las tarjetas de crédito.



Sin embargo, dijo, no es del todo cierto, pues a pesar de sus áreas de oportunidad, son optimistas respecto a su situación económica y están dispuestos a mejorarla.



En este sentido, señaló que entre los gastos que más preocupan a los millennials al iniciar el año destacan las tarjetas de crédito, opción que acumuló el 20% de las preferencias y que superó al desembolso en transporte, servicios o renta.



Además, el pago de impuestos apenas llegó al 4%.



"Al analizar los resultados, vemos que esta generación se mostró muy segura de sus compras decembrinas a pesar de la suma que pudo haber acumulado. Sin embargo, esto no significa que sean insensibles ante la situación económica por la que están pasando, ya que cuando se trata de la cuesta de enero, no temen modificar su estilo de vida para superar dicha etapa", apuntó.



Kathy Quintero dijo que al preguntarles sobre las medidas que adoptarán para sobrevivir económicamente a este periodo, el 72% no dudó en decir que reducirían sus gastos, mientras que el 19% preferiría utilizar sus ahorros y otros solicitarían un préstamo.



Sin embargo, quienes no aplican oportunamente alguna medida, corren el riesgo de caer en un sobreendeudamiento.



Mencionó que la deuda promedio de un millennial en la reparadora de crédito es de 100 mil pesos y, si se confronta con los 10 mil pesos de ingreso que presentaron los encuestados, entonces se tendría que destinar su salario íntegro por un tiempo no menor a 10 meses para poder liquidar.



Eso sin tomar en cuenta los intereses acumulados durante dicho lapso.