Senadores del PAN proponen desaparecer secretarías

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Senadores del PAN propusieron un plan radical de saneamiento de las finanzas que implique eliminar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y fusionar las de Economía, Turismo y Energía, entre otras medidas de reducción del gasto a fondo, y no simbólica.Los senadores Ernesto Cordero -ex secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón - Roberto Gil y Jorge Lavalle Maury, lanzaron su "Plan de Responsabilidad Económica" cuyo fin será pagar la deuda y mejorar la percepción internacional en la economía mexicana, lo que plantean, traerá beneficios.Entre las propuestas de ajuste están las de reducción de 50% al Ramo 23 de Previsiones Salariales y Económicas "o fondo moche" y que toda la administración pública federal reduzca su gasto programable 10% a excepción de los rubros de salud, empresas productivas del Estado y órganos reguladores coordinados.Respecto a las Secretarías de Economía, Turismo y Energía plantearon que de su fusión debe resultar una nueva dependencia de Economía con sólo 50% de gasto, y junto con la Sedatu eliminar Caminos y Puentes Federales (Capufe), Procuraduría y Tribunales agrarios, cuyas funciones serían asumidas por la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Poder Judicial.Pidieron también que los órganos autónomos -cuyo presupuesto no puede modificar el Congreso- también se reduzcan 10% el gasto en programas.Respecto a los partidos demandaron eliminar el gasto ordinario durante campañas y que sólo se mantenga la mitad de financiamiento de campaña.Con las medidas de reducción de gasto se ahorrarían 343 mil 897 millones de pesos, plantearon.El fin del plan será pagar deuda, tener un efecto positivo en el tipo de cambio, mejorar la calificación crediticia, reducir costos financieros y de los productos importados, entre ellos combustibles fósiles, lo que a su vez permitiría "realizar ajustes a las estrategias de implementación para acortar los tiempos de competitividad en el sector energético".Los senadores advirtieron que el endeudamiento es insostenible "y tiene que ser revertido" por lo que se debe empezar a pagar la deuda y que el Banxico destine todos sus remanentes -de 239 mil 094 pesos-junto con los 343.8 millones de pesos de ahorros (en total 582 millones 991 mil pesos) para proceder a ese pago.