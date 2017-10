Instalarán más de 800 altavoces de alerta sísmica en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que la capital se reforzará con entre 800 y mil altavoces para alerta sísmica, principalmente en zonas de transición, la parte afectada por el sismo del 19 de septiembre y escuelas.



Dijo que la Ciudad de México ha iniciado ya con un reforzamiento de altavoces, lo que significa que analizarán las zonas donde la gente las ha pedido con mayor insistencia y cuyo avance, subrayó, se presentará en cuatro semanas y se prevé que en ocho semanas más se tenga el trabajo completo.



"También estamos buscando puntos en zonas escolares. Habremos de comunicarnos también con estas escuelas, en donde las vamos a colocar".



Recordó que muchas de las cámaras que tiene la capital no tienen altavoces. Es decir, hay sólo cámaras, por lo que no se escatimarán recursos.



Al hablar en el C5, ubicado en la delegación Venustiano Carranza, Mancera Espinosa dijo que el gobierno capitalino ayudará a toda la gente, pero no permitirá campamentos políticos. "Tenemos noticia de que agrupaciones políticas los están llamando a hacerlo". Nosotros, expuso, no vamos a politizar la respuesta y recordó que los dictámenes son gratuitos.