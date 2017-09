Cancelan cenas y festejos patrios en algunos estados por sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En honor a las víctimas del sismo del pasado 7 de septiembre, que tuvo una magnitud de 8.2, diferentes gobiernos estatales anunciaron la suspensión de algunas actividades que formarían parte del festejo por la Independencia de México.



Oaxaca y Chiapas, que resultaron ser los estados más afectados del país, confirmaron que no habrá ninguna especie de celebración con la intención de mostrar respeto y solidaridad con las víctimas mortales, que hasta el momento ascienden a 78 en Oaxaca y 16 en Chiapas.



"En honor a las personas que lamentablemente perdieron la vida, y en su memoria, se suspenden los festejos patrios", señaló el gobierno estatal de Oaxaca, a cargo de Alejandro Murat. Asimismo, través de sus redes sociales se incluyó una aclaración para confirmar que solamente se realizará un acto cívico el próximo 15 de septiembre, sin grito o fiesta.



En Chiapas, unos sí y otros no. En medio de la emergencia, el gobierno estatal de Chiapas canceló la verbena popular del Grito de la Independencia y la cena de gala en el palacio de Gobierno, según informó la Secretaría Estatal de Protección Civil.



La dependencia indicó que "para estos festejos patrios solamente se realizará el evento protocolario del Grito de la Independencia" y que debido a réplicas del sismo, no habrá festejos musicales ni fuegos pirotécnicos.



Sólo 5 alcaldes anunciaron que no habría ningún tipo de festejo por respeto a los fallecidos: Mapastepec, Pijijiapan, Huixtla, Cintalapa y Jiquipilas.



El alcalde de San Cristóbal de las Casas, Marco Antonio Cancino, dio a conocer que el Grito de Independencia no se llevará a cabo en el edifico de la presidencia municipal, sino que sólo habrá una ceremonia breve en el parque de El Cerrillo y además, precisó que el desfile del 16 de septiembre se cancelará.



En Tapachula, el alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Neftalí del Toro, anunció que sí habrá Grito y desfile, pero no cena de gala. Donde no habrá cambios será en Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo donde sigue en pie la celebración del 15 y 16 de septiembre, así como el desfile cívico de cada municipio.



Gobierno Federal se suma a la iniciativa. La Presidencia de la República informó que canceló la tradicional cena de gala que ofrece el Presidente en Palacio Nacional, al concluir la ceremonia de El Grito de Independencia, pues el titular del Ejecutivo realizará labores en pro de los estados afectados por el terremoto.



Desde los Pinos informaron que no se llevará a cabo la tradicional cena "toda vez que el Presidente Enrique Peña Nieto dedica su atención a coordinar y evaluar las acciones para auxiliar a la población damnificada".



Solidaridad desde otros estados. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que como muestra de luto y en solidaridad a los damnificados del terremoto no habrá festejo al interior del Palacio de Gobierno, tras el Grito de Independencia.



Anunció que donará la mitad de su quincena, alrededor de 42 mil pesos, para la distribución y/o compra de la ayuda humanitaria.



El gobernador destacó que el apoyo debe ser inmediato para generar los servicios básicos de ayuda y aseguró que además de las donaciones, su gobierno enviará apoyos médicos y donaciones en especie.



"Vamos a aportar apoyos médicos, vamos a enviar unidades móviles, casas de campaña, pero necesitamos hoy también enviar dinero líquido en un fideicomiso transparente, que eso rápido pueda ayudarles a ellos a tener una solución a la tragedia que están viviendo en este momento", agregó.



En Michoacán el Gobierno del estado informó que este año, después de la tradicional ceremonia conmemorativa por el Grito de Independencia, no habrá cena en Palacio de Gobierno.



Mediante comunicado, anunció que de esta manera la ceremonia para conmemorar el 207 aniversario del Grito de Independencia sólo incluirá una breve recepción del gobernador Silvano Aureoles Conejo a los representantes de los otros dos Poderes del Estado e invitados oficiales, la arenga oficial desde el balcón central de Palacio de Gobierno, y su presencia durante el espectáculo de fuegos artificiales.



Posteriormente, tal y como estaba programado, se llevará a cabo el concierto gratuito que Los Tigres del Norte ofrecerán en la avenida Madero.



Por lo anterior, y con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el orden, la Secretaría de Seguridad Pública implementará un dispositivo vial y de acceso que contempla cortes a la circulación, que iniciarán esta noche a partir de las 22:00 horas, con el retiro de vehículos, la colocación de 19 vallas y la instalación de 12 arcos detectores.



Para el sábado 16 de septiembre, con motivo del desfile cívico militar, serán instalados 20 arcos detectores y serán cerradas calles del primer cuadro con 43 vallas.



Otros más suspenden por austeridad



En los estados de Hidalgo, Quintana Roo y Sinaloa, desde el año pasado fueron canceladas las cenas como medida de austeridad y este 2017 se repite la iniciativa. En Morelos, no se ha celebrado cena desde el inicio de la administración de Graco Ramírez, pero este año habrá un festejo en la plaza.



En Coahuila desde el sexenio pasado, Humberto Moreira Valdés, canceló cena y brindis y sólo se lleva a cabo la ceremonia y la fiesta en La Plaza de Armas.



En Dolores, Hidalgo, habrá Grito pero después "cada quien para su casa", según anunció el gobernador Miguel Márquez, se desea que la celebración sea muy austera y a diferencia de otros años no habrá verbena con baile en la Plaza Principal.



Finalmente, en Sonora, se celebra la tercera celebración del Grito a cargo de la gobernadora Claudia Pavlovich; desde que inició su administración la cena ha sido cancelada para no derrochar dinero público.