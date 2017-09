Trata de personas, una línea de investigación en caso Mara

PUEBLA(SUN)

La Fiscalía General del estado de Puebla, mantiene abierta una línea de investigación sobre posible trata de personas en el caso de la joven universitaria Mara Fernanda, desaparecida desde el viernes pasado tras abordar una unidad de la empresa Cabify.



El titular de la fiscalía, Víctor Carrancá Bourget, admitió que es una línea de investigación de otras que se siguen para dar con el paradero de la estudiante de la Universidad Popular Autonóma del Estado de Puebla (UPAEP).



El funcionario, aseguró que existen pruebas suficientes de que la joven subió a la unidad de la empresa Cabify y que en el traslado a su domicilio algo sucedió con ella, pues no llegó a su destino final.



"Nosotros tenemos establecido que la joven se subió al vehículo y fue trasladada, pero cuando llega el vehículo a su destino ya no se encontraba en el mismo, lo que quiere decir que en el trayecto, en el inter algo sucedió y otros elementos permiten establecer la vinculación del conductor", abundó.



Se espera que en las próximas horas, se lleve a cabo la audiencia ante un Juez de Control para determinar la situación jurídica del conductor de Cabify, Ricardo “N”, detenido en Tlaxcala.



El abogado particular, Juan Carlos Sandoval, quien se hará cargo de la defensa del chofer, rechazo que haya huido a Tlaxcala y denunció que la empresa de transporte se haya desentendido.



“La empresa constituida legalmente en México, se lavó las manos y dejó solo a esta persona”, acusó.



Las primeras indagatorias señalan que Mara Fernanda estuvo conviviendo en un Bar de Cholula con amigos desde el jueves y el viernes en la madrugada solicitó un auto de alquiler de la empresa Cabify para que la llevara a su fraccionamiento en San Andrés Cholula, zona conurbada a la capital poblana.



Sin embargo, las cámaras de videovigilancia, según los familiares, detectaron la llegada del auto al fraccionamiento donde vive la joven, a un costado de la Recta a Cholula, pero ella no descendió y después la unidad se retiró del lugar.