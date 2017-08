Defensa de Rafa pedirá a EU más datos sobre presunto nexo con "El Tío"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La defensa jurídica de Rafael Márquez Álvarez solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos más información sobre los supuestos nexos del futbolista con la red de lavado de dinero operada por el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, “El Tío”.



Aunque consideró que el detonante de todo puede ser una donación de restaurantes a la Fundación “Futbol y Corazón”, a través del sistema de redondeo por parte de los comensales, el abogado del seleccionado nacional, José Luis Nassar Daw, afirmó que es necesario saber qué más tienen las autoridades norteamericanas.



En entrevista telefónica, el litigante informó que presentarán un recurso a través de un grupo de abogados del vecino país del norte contratados.



Nassar Daw aseguró que “El Tío” ha dicho que conoce a Rafael Márquez, pero que el futbolista michoacano no tenía ningún conocimiento de las actividades a las que se dedicaba en la capital jalisciense.



“Entiendo, por lo que me han platicado en Guadalajara diversos colegas míos, que no tenía un prototipo de delincuente y que es un hombre de muy bajo perfil”, indicó.



El hijo de Flores Hernández, Raúl Flores Castro, dijo el abogado, “era un hombre de negocios con restaurantes y empresas legalmente establecidas”.



Reiteró que Márquez Álvarez conoce a Flores Castro porque es un empresario en la ciudad de Guadalajara.



Sobre el ex director de la Fundación del defensa del Atlas, Mauricio Herrera, quien se encargaba de firmar convenios con donantes, Nassar Daw comentó que él tiene su propio representante legal y a través de él entregara la información contable sobre los casos en los que se le involucra.



“Mauricio ya no es el director de la Fundación, sin embargo estamos muy tranquilos en el sentido de que todo lo que está hecho por conducto de la Fundación es legal”, sostuvo.



Dijo que a finales de agosto entregarán la información contable a la PGR de las ocho empresas de Márquez Álvarez incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



“Ahorita estamos rodeados de un cerro de documentos, estamos haciendo cédulas de origen y destino y aplicación de cada uno de los recursos del señor Rafael Márquez y de cada uno de los recursos y movimientos contables de las empresas”, aseveró.



Y añadió: “Una vez que las tengamos, estaremos en condiciones de presentárselo tanto a las autoridades mexicanas como a las de los Estados Unidos, ese es el siguiente objetivo”.