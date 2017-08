El reto de la justicia social es factor de unión y solidaridad: EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A 25 años de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que queda mucho por hacer y no se puede permitir que existan dos realidades, la de un México moderno y la de uno poco desarrollado.



Por ello, insistió en que “hay que trabajar con firmeza y determinación. El reto de la justicia social es factor de unión y solidaridad en el que todos tenemos que aportar”.



Precisó que antes de que concluya la actual administración, las secretarías deberán profundizar en el abatimiento de la pobreza en el marco de la Estrategia Nacional de inclusión, además de consolidada y el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) a fin de identificar y atender a la población objetivo, “la meta ha sido alcanzar un México incluyente, que cada mexicano construya una historia de éxito”.



Celebró que de 2012 a 2015, de acuerdo con Cuidado y la medición multidimensional de la pobreza, 785 mil personas en rezago educativo lo abandonaron.



Destacó que 4.8 millones de mexicanos se sumaron a servicios de salud, 3 millones más, a seguridad social, 1.3 millones alcanzaron una vivienda digna, 29 mil personas que no contaban con luz y drenaje lo obtuvieron y 1 millón superó la carencia alimentaria.



“Hoy podemos decir que los resultados, de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión son positivos”.



Apuntó que en tres años se duplicó el número de beneficiarios al programa de adultos mayores, que otorga una pensión a 5.4 millones de personas, y resaltó la creación del Seguro de Jefas de Familia, que da beneficio a 6.6 millones de madres y respalda a más de 45 mil niñas y jóvenes en orfandad.



Destacó las 1.1 millones de raciones de comida que se sirven diariamente en los comedores comunitarios y aplaudió la creación de empleos bien remunerados.



En este rubro, puntualizó que en el mes de julio de crearon 38 mil empleos, 73% más respecto al mismo mes del año anterior.



“Estos avances son logros de todos los mexicanos”.



El Presidente felicitó y agradeció a todos los que forman parte de Sedesol, en su primer cuarto de siglo.



“Ustedes representan la máxima expresión de solidaridad entre los mexicanos, la lucha colectiva por un México más justo, próspero e incluyente, que crea un piso parejo para todos”.



En su oportunidad, Luis Miranda Nava, titular de Desarrollo Social, aseguró que con la política social se trata de romper las cadenas de la pobreza de una generación a otra y que, a 25 años de la creación de Sedesol, su mayor logro es que los mexicanos saben que no están solos.



“Los escuchamos y cumplimos demandas en políticas públicas sin importar la etapa de la vida en que se encuentren”.



El funcionario federal recordó las palabras de Luis Donaldo Colosio, primer secretario de la dependencia.



“La pobreza no puede ser destino ni pretexto para dividirnos”, aseveró.



Se debe dejar atrás el asistencialismo en beneficio de los mexicanos, agregó, de tal manera que se pueda garantizar su alimentación, estén en donde estén, y asegurar que los niños asistan a la escuela sin que las condiciones en que viven se conviertan en un obstáculo.



Ante miembros del gabinete, beneficiarios y operadores de programas sociales que asistieron al evento realizado en el Museo Nacional de Antropología, Miranda Nava expresó que en política social aún queda un largo camino por recorrer.



“En estos 25 años hemos comprobado que juntos somos más fuertes, la política social no sirve solo para combatir la pobreza, México es más grande que sus retos, no es momento de bajar la guardia, cada desafío es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos, porque servir a México es un orgullo”.



En un video que presentó el titular de la política social del país, se detalló que gracias a la Estrategia Nacional de Inclusión, en 2017 se han entregado 7.7 millones de cartillas sociales, mientras que, en materia de educación, 1.8 millones de jóvenes obtuvieron su certificado de primaria y secundaria, así como menores de edad que asisten a estancias infantiles de Sedesol, IMSS, Issste, Pemex, Sedena y Semar pueden concluir su educación preescolar.



Actualmente, según la proyección, existen 23 millones de afiliados al Seguro Popular y el IMSS tiene 100% de cobertura en todos los adolescentes que cursan la preparatoria.



Se destacó la creación de 3 millones de empleos formales y que al día de hoy, 80% de adultos mayores cuenten con un apoyo económico para tener una vejez digna.



En el video se menciona que desde 2013 entraron en función los comedores comunitarios, en donde diariamente se preparan un millón de raciones.



En el País existen 27 mil tiendas Diconsa, en donde los mexicanos pueden adquirir productos de la canasta básica más baratos, obteniendo un ahorro de 22%.



Respecto a Liconsa, se subrayó en los precios diferenciados, con lo que en 300 municipios se comercializa el producto lácteo a un peso el litro.



Al término del material audiovisual, se afirmó que el acceso de derechos sociales es cada vez más, una realidad para millones de mexicanos, por su parte, Luis Miranda Nava, reiteró que el combate a la pobreza no es una tarea individual, sino que para erradicarla es necesario trabajar en equipo, los tres órdenes del gobierno, dependencias, académicos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía.