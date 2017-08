Juez en EU no garantiza pago a abogados de "El Chapo"

NUEVA YORK(AP )

Los abogados privados que quieren representar a Joaquín "El Chapo" Guzmán en un caso de narcotráfico sufrieron el lunes un revés en los tribunales de Estados Unidos, luego de que un juez no les garantizó que recibirán sus honorarios, dejando a la defensa del capo mexicano en el limbo.



Durante una audiencia en una corte federal en Brooklyn, el juez federal de distrito Brian Cogan dijo a los abogados que si ellos tomaban el caso, no les podía garantizar que la fiscalía confiscara sus pagos.



Para esto, la fiscalía tendría que probar que el dinero provendría de las ganancias del narcotráfico de Guzmán, que se calcula en 14 mil millones de dólares.



"No voy a presionar al gobierno para que separe un pago de abogados", alegó el juez.



Guzmán sonrió y saludó a familiares con la mano mientras entraba a la sala, pero no habló durante su breve comparecencia.



Los abogados dijeron después a los reporteros que todavía tienen esperanzas de representar a Guzmán.



Agregaron que estaban esperando que él consultara con su hermana el jueves. Fue la primera visita que tiene de un familiar desde que fue extraditado de México en enero.



"Estamos desesperadamente ansiosos de tomar este caso y pelear por Joaquín Guzmán... Este hombre tiene un derecho constitucional al mejor abogado que pueda conseguir", dijo uno de sus abogados, Jeffrey Lichtman.



La fiscalía ha argumentado que los contribuyentes no deben de pagar por la defensa de Guzmán, pero también dijeron, en una carta enviada a la corte la semana pasada, que el gobierno no "dará una futura garantía en blanco" de que no tratará de confiscar el dinero gastado en su defensa privada.



Michelle Gelernt, defensora pública que actualmente representa a Guzmán, calificó esa postura de "hipócrita".



Lichtman es conocido por defender con éxito en 2015 a John "Junior" Gotti, hijo de un conocido capo de la delincuencia organizada en Estados Unidos.



El abogado dijo que se ha reunido con Guzmán semanalmente, con la esperanza de defenderlo en su juicio en abril.



"El Chapo" se ha declarado inocente de los cargos de dirigir una organización de narcotráfico, el Cártel de Sinaloa, de lavar miles de millones de dólares y de ordenar asesinatos y secuestros.