Carpeta Odebrecht incluye declaraciones de ex funcionarios de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego que un diario brasileño revelara que el ex director de Pemex Emilio Lozoya habría recibido 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de contratos de obra, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 constan ya las declaraciones de 10 servidores públicos y 9 ex funcionarios de Petróleos Mexicanos que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados a constructora multinacional.



"También se han tomado declaraciones a tres directivos de la empresa, incluido a Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de la empresa que lleva su nombre", indicó.



En un comunicado, la dependencia señaló que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) ha estado en constante comunicación con autoridades de Brasil para recabar los datos que éstas poseen respecto de la empresa Odebrecht.



Sin embargo, señaló que la Fiscalía de ese país ha ido variando la fecha de entrega de la información correspondiente y no ha ofrecido una nueva fecha a México.



"Ha argumentado que el caso se está desahogando ante el Tribunal Superior de Brasil. Esta semana en la reunión de fiscales latinoamericanos, que se realizará en la ciudad de Puebla, esperábamos a la representación brasileña, pero hoy ha cancelado su asistencia. En esta reunión, varios de los fiscales que investigan el caso de corrupción de referencia tendrán oportunidad para intercambiar información", afirmó.



Recordó que en diciembre 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York de los Estados Unidos por haber pagado sobornos a funcionarios de varios países.



"En el caso de México a funcionarios de Pemex por 10.5 millones de dólares, en un periodo comprendido entre 2010-2014". Indicó que representantes de las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no fue aceptado.



"Bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios y/o funcionarios públicos involucrados", subrayó.