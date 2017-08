Fuera de norma 41% de los policías

CIUDAD DE MÉXICO()

Al menos cuatro de cada 10 policías estatales (41%) están fuera de norma o en la ilegalidad, según datos de la organización Causa en Común, puesto que hasta marzo de 2017, mil 530 agentes no habían renovado sus certificados de aprobación del examen de control de confianza.



Por esta razón, la asociación coloca a la corporación oaxaqueña entre las cinco instituciones estatales de seguridad pública con el mayor porcentaje de certificados pendientes de renovación.



Las otras entidades incluidas son la de Tlaxcala (66%), Durango (59%), Guerrero (50%) y Sonora (44%).



En agosto de 2016, en el estado había 3 mil 721 oficiales estatales, de los cuales mil 530 no habían actualizado sus certificados, esto quiere decir que al menos cuatro de cada 10 están rezagados en la materia.



Causa en Común especifica que en el caso de Oaxaca el rezago se dio durante 2016, puesto que hasta febrero de ese año la entidad sólo presentaba 5% de atraso: En un año aumentó 36%.



Si se toma en cuenta el total de agentes sin renovar su certificado, además de Oaxaca, las entidades más rezagadas son: Ciudad de México, con 2 mil 201 certificados por actualizar, Guerrero, con mil 605; Jalisco, con mil 569, y Chiapas, con mil 102.



Pero el rezago no es la única materia pendiente en la policía estatal, puesto que según la misma asociación 119 policías no aprobaron el examen de control de confianza, es decir 9% y a pesar de ello siguen en activo.