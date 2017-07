La mitad de focos y TVs que se importan incumplen normas

CANCÚN(SUN)

Los abusos a la ley provocaron que a México entraran 8 millones de televisiones y 124 millones de focos ahorradores que incumplieron con la Norma Oficial Mexicana (NOM), al mal utilizarse medidas de facilitación por parte de importadores, dijo el director de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Díaz Mazadiego.



Esa situación se extiende a otros bienes del sector eléctrico y electrónico, así como prendas de vestir, que deben cumplir con normas de seguridad y calidad, y se calcula que "el 54% de las operaciones de bienes que debían cumplir con algún tipo de norma la incumplen", explicó.



Durante el 78 Congreso de Agentes Aduanales que organizó la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), dijo que 47% de los focos que se importaron no cumplieron con la normatividad, ni tampoco 50% de las televisiones que se importaron entre enero de 2016 a abril de este año, comentó el funcionario.



El problema está en que la legislación actual permite que las empresas importen productos sin cumplir con la norma, siempre y cuando se trate de importaciones de bienes que se utilizarán para su operación, y muchas compañías presentan cartas en las que aseguran requieren de esos productos para brindar servicios, aunque en realidad es para venderlas en el mercado mexicano, dijo.



Por ello, ya se trabaja en modificaciones que impidan que se siga "pervirtiendo" o "abusando" de la legislación actual.



"Vemos operaciones que nos mueven a la preocupación y a implementar ciertas acciones", dijo el director de Comercio Exterior.



Díaz Mazadiego comentó que de enero de 2016 a abril de 2017 se importaron 16 millones de televisiones, pero de ese total 8 millones 286 mil 968 incumplieron con la NOM respectiva.



En tanto, de los 266 millones de focos que ingresaron al país en ese mismo lapso, 124 millones 764 mil no cubrieron la norma.



El funcionario dijo que las empresas, "con tal de ahorrarse unos pesos para no pagar la certificación, emiten cartas que dicen que los productos a importar se usaron para su operación, pero esto no es un tema de evasión".



El problema es que llegan a los consumidores productos que no acreditan el cumplimiento de las normas, y esto podría ser que no cumplen con normas de seguridad o de calidad.



Por ello, ya se presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria una propuesta para modificar las reglas de comercio exterior para evitar que las empresas abusen del mecanismo para importar productos que supuestamente usarán para su operación.



Investigan a maquiladoras. En el último año y medio se encontraron casos de cinco empresas maquiladoras que abusan del programa de beneficios que tienen como ensambladoras, de un universo total de 6 mil 500 empresas.



Lo que se encontró es que hay empresas que dicen ser maquiladora y que cuando se les hace la visita de inspección "hacen un montaje", pero en cuanto termina desmantelan la planta, porque en realidad solamente importan artículos para venderlos en el mercado mexicano y no para ensamblar y exportarlos.



Agregó que en su mayoría esas cinco compañías son del sector textil-confección, sobre las que se lleva a cabo una investigación por hacer mal uso del programa llamado Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).