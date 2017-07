Lino Korrodi, "un caso perdido": Fox

SAN CRISTÓBAL, Guanajuato(SUN)

Ante la incorporación de Lino Korrodi al proyecto del líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox señaló que el empresario tamaulipeco "es un caso perdido a estas alturas" que se está sumando "a la podredumbre", a la falta de transparencia y de rendición de cuentas.



En su Centro Fox destacó que el ex coordinador de los "Amigos de Fox" debe tener claro que reunir recursos para financiar la campaña presidencial de López Obrador "es pedir dinero para un pozo sin fondo de fraude y engaño".



"El camino de México no está por ahí", el camino de México es por ser funcionarios responsables, por ser honestos, por haber demostrado capacidad de gobierno, por haber demostrado capacidad de éxito a lo largo de la vida y eso es lo que cuenta.



"Puedo decir para Lino que una cosa es reunir dinero para una causa buena y lograr esos apoyos y esas donaciones que se lograron (en la campaña del 2000) y otra cosa es pedir dinero para López Obrador; pedir dinero para un pozo sin fondo de fraude y engaño", dijo luego de la presentación de la Novena Carrera Atlética San Cristóbal, programada para el 13 de agosto próximo.



Con esa unión, dijo que López Obrador está mostrando su falta de amigos, de consenso, de lograr verdaderas figuras que lo apoyen, "ésta es una tirada desesperada".



Vicente Fox consideró que "Lino es un lastre más para López Obrador", de muchos lastres que ha arrastrado durante años y que lo hacen un candidato débil, pero además populista y un falso profeta que no tiene nada que ofrecerle a México.



"Allá ellos, Dios los hace y ellos se juntan, así le va a ir", remató Fox.



Vicente Fox dijo esperar que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, formalmente exprese su interés por la candidatura presidencial del PAN porque tiene el bagaje para ser presidente de México.



Destacó que como el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y el presidente francés, Emmanuel Macron, Miguel Márquez es joven, entusiasta y con un gran cúmulo de experiencia y resultados en la mano.