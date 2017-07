Masacre en Tizayuca que dejó 11 muertos fue ajuste de cuentas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Como un ajuste de cuentas calificó el procurador de Justicia de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, la masacre de 11 personas en una vivienda de Tizayuca, el miércoles a la media noche.



El ataque fue perpetrado por un comando que asesinó con armas blancas a siete mujeres y cuatro hombres, entre los cuales se encontraban dos menores de entre 15 y 17 años, además de un policía de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, identificado como Édgar M.



El fiscal explicó que en el domicilio se había celebrado una fiesta de cumpleaños de la hija menor del matrimonio conformado por Rubén C. y Cinthia A., dueños de la casa, y a la cual acudieron familiares y amigos.



Consideró que debido a los antecedentes criminales de Rubén C., quien había estado recluido en el penal de Barrientos en el Estado de México por el delito de secuestro, se trató de un ajuste de cuentas, pero se mantiene abierta una carpeta de investigación, la cual afirmó no se hará pública por la secrecia de los hechos.



Lara Salinas explicó que a la medianoche se recibió una llamada al 911 para avisar que en la casa marcada con el número 34, de la avenida Señor de la Misericordia en la colonia Villa de los Milagros, se encontraban varias personas sin vida.



Al lugar acudió personal de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública, quienes reportaron que en el patio de la vivienda había manchas de sangre, al interior 10 víctimas se encontraban en la sala y una más en una de las habitaciones.



El funcionario rechazó la existencia de lesionados. En el ataque resultaron ilesos cuatro menores de 17, 15, cinco y cuatro años, de acuerdo con el fiscal fueron entregados para su custodia a sus familiares.



Tizayuca es una de los municipios del estado considerados como foco rojo por las autoridades de Seguridad, debido a la colindancia que se tiene con el Estado de México, en esta zona se encuentran cercanos Tecamac y Ecatepec.