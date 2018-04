México, número uno en asesinatos de periodistas, asegura la SIP

MEDELLÍN, Colombia(El Universal)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que México se ubica en el número uno de lista de comunicadores asesinados en la región con 12 muertos en 2017. Precisó que de octubre a la fecha cuatro de los 14 crímenes registrados en América Latina sucedieron en México, situación que “representa la mayor afrenta a la libertad de expresión en este país”.



En una reunión de integrantes que tuvo en Medellín, al dar conocer un informe en el que expone los casos de asesinatos en América Latin, la SIP dijo estar “apesadumbrada por el reciente asesinato de cuatro periodistas ecuatorianos del diario El Comercio de Quito, a manos de un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.



Sobre México enlista los homicidios ocurridos en el último semestre, entre ellos el de Gumaro Pérez, de 35 años, suscitado el 19 diciembre en Veracruz.



El fundador y reportero del portal La Voz del Sur en el municipio de Acayucan fue atacado por dos sujetos durante una celebración navideña en un aula de la escuela primaria en la que estudia su hijo.



Pérez cubría temas de seguridad y desde 2015, tras haber recibido amenazas de muerte, contaba con seguridad del gobierno estatal, durante sus coberturas noticiosas.



El 13 enero 2018 fue víctima de homicidio Carlos Domínguez, de 77 años de edad, en Tamaulipas. Era columnista de El Horizonte de Matamoros. Abordaba temas sobre la pugna política en ese estado de cara a las elecciones municipales.



Entre el 24 y el 27 de marzo fueron detenidos algunos presuntos responsables del homicidio, entre ellos tres periodistas: Jorge Alfredo Cantú García, familiar del candidato a la alcaldía de Nuevo Laredo por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Gabriel Garza, colaborador de El Diario de Nuevo Laredo; Luis Ignacio Valtierra Hernández, presidente de la Unión de Periodistas Democráticos y Juan Jesús González Zúñiga, comunicador independiente.



Se recuerda que el 5 febrero falleció en Guerrero la bloguera Pamela Montenegro, de 36 años de edad, quien tenía la página de internet "Denuncia Acapulco Sin Censura".



También conducía un programa de sátira política Montenegro en el canal de internet El Sillón TV. La Fiscalía local asegura que un grupo criminal local fue el responsable del asesinato. Cuando cenaba con familiares en un restaurante del puerto de Acapulco dos sujetos le dispararon varias ocasiones en la cabeza. Había sido amenazada.



El 20 marzo fue asesinado en Veracruz Leobardo Vázquez, de 42 años de edad. Publicaba en Facebook el portal de noticias "Enlace Gutiérrez Zamora". Antes trabajó para los diarios La Opinión de Poza Rica y Vanguardia, fue editor y diagramador del periódico Noreste, cofundador de la revista El Portal, y director de Comunicación Social de la Alcaldía de Papantla. Según sus colegas, tenía previsto solicitar protección por amenazas recibidas tras la publicación de críticas en contra de un notario y ex autoridades municipales. Le dispararon desde una motocicleta en marcha cuando se encontraba en su vivienda.



La resolución del tribunal



La SIP destaca en su informe la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que el candidato presidencial de la coalición conformada por PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, “vulneró la libertad de expresión y atentó contra el ejercicio periodístico al utilizar un spot en radio y televisión un otro más con cargo a los recursos públicos para atacar al periódico EL UNIVERSAL ante la publicación de un reportaje sobre el patrimonio del político”.



“En un fallo del 28 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación favoreció al diario EL UNIVERSAL por sobre el candidato Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente, considerándose una sentencia a favor de la libertad de prensa. Anaya había utilizado spots de publicidad electoral en radio y televisión cuando era dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) para defenderse de investigaciones y críticas que EL UNIVERSAL le había hecho sobre su fortuna. Anaya, en un pleito legal con el diario, fue apoyado al principio por el Instituto Nacional Electoral que no lo obligó a retirar su spot de los medios, pese a que estaba usando un recurso del Estado para defenderse de un tema personal”, se detalla en el informe de la SIP.



Indica que “el TEPJF determinó que el uso indebido de los spots por parte de Anaya y del PAN inhibe la libertad de prensa y el ejercicio periodístico”.



El reporte destacó el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber ordenado al Congreso legislar sobre el otorgamiento de la publicidad oficial a los medios de comunicación.





Contra las fake news



En la reunión de la SIP se destacó el reconocimiento a los esfuerzos de diversos medios de comunicación por realizar ejercicios de validación de información.



“Durante este año electoral se han presentado diversas iniciativas periodísticas sobre transparencia y rendición de cuentas de quienes competirán por la Presidencia del país el 1 de julio, así como para combatir a las fake news”, se destacó en el informe de esa organización.



Resaltó la iniciativa “La Lupa”, de EL UNIVERSAL, que se propone detectar inconsistencias en la oferta de los aspirantes a la Presidencia, contrastando sus promesas y discursos con datos duros que confirmen o desmientan sus afirmaciones.



Destacó que el trabajo de “Verificado 2018, promovida por el portal de noticias Animal Político, que aglutina los esfuerzos de 60 instituciones, entre medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades”, cuyo fin es detectar información falsa en las redes sociales, medios electrónicos y en los discursos de los candidatos.



Subrayó la labor realizada por De Hecho, de la Organización Editorial Mexicana, mediante alianzas con tres organismos no gubernamentales, busca hacer una verificación de datos de las declaraciones hechas por los candidatos y cruzarlas con las bases de datos de las organizaciones para definir si la afirmación es completa o parcialmente falsa o verdadera”.