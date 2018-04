Protestan contra ataque a Siria frente a embajada de Estados Unidos en México

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con gritos como "¡Alto al bombardeo en Siria!", alrededor de cien personas se manifiestan frente a la embajada de Estados Unidos, país que ayer viernes lanzó un ataque militar contra Siria.



Con pancartas, mantas y banderas de Siria que rechazan los ataques coordinados por parte de EU, Inglaterra y Francia, integrantes de diversas organizaciones sociales consideran que es urgente exigir al gobierno de Donald Trump, que paren los ataques puesto que los más afectados son civiles inocentes.



Juan Carlos Gómez, estudiante de la UNAM, quien señaló que se enteró de esta convocatoria por redes sociales, indica que es hora de que los gobiernos del mundo le pongan un alto a las intervenciones que hace Estados Unidos en todo el mundo, puesto que no se puede permitir que se maten a personas inocentes y sin motivos claros se ataque a un país.



"Es hora de que el mundo le ponga un alto a los gringos y sus ganas de siempre atacar a los países más pobres y que no tienen cómo defenderse".



Una joven que no se identificó dijo que es necesario que el Estado mexicano deba de exigir un alto a estos bombardeos en el país asiático, "puesto que es importante decirle a Trump que no vamos a permitir que una vez más sigan asesinando a gente inocente. Estamos harto de estas acciones que nunca tienen justificación".



Una docena de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México vigilan la protesta frente a la sede diplomática.