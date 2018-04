Zavala: soy una hija de la Iglesia y voy por los votos de feligreses

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Margarita Zavala no ocultó su cercanía con la religión católica. Se sintió cómoda al hablar ante los más de 100 obispos del país, integrados en la Conferencia del Episcopado.



En su exposición, habló del Evangelio, de cuando Cristo multiplicó el pan y de algunos salmos. Incluso, se dijo "hija de la Iglesia".



Destacó su honestidad y los valores de la familia. El objetivo era claro: mostrar su empatía con la Iglesia católica. Incluso, hasta habló de una reconciliación entre los candidatos presidenciales el 2 de julio, el día después de las elecciones. Aseguró que tiene una "fe sencilla, pero que es fuerte y valiente". "Mi fe me dice: no les voy a fallar".



Margarita Zavala declaró que es católica, creció en un hogar católico y que ha dado clases 25 años en una escuela católica. Los jerarcas religiosos la escucharon con atención cuando les dijo que ella es candidata a la Presidencia y va por todos los votos, y desde luego, los de todos sus feligreses, lo que arrancó una carcajada entre todos los ministros.



Justificó las reuniones de jerarcas católicos con integrantes del crimen, pero agregó que lo que no es justificable es que el gobierno no intervenga y la ausencia del Estado.



También, dijo, lo que no es justificable es que desde una candidatura presidencial se hable de pactar con los criminales y reiteró que ella no dará ninguna amnistía.



Crecimiento económico. Por la mañana, Zavala se reunió con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y en este contexto dijo que con su programa de gobierno, el país puede crecer a más de 5%.



TEPJF e INE. Después del choque entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, Zavala dijo que la incertidumbre en las autoridades perjudica al proceso electoral.



Devuelve financiamiento. Por otro lado, Zavala devolvió este viernes dos millones 387 mil pesos al INE que pertenecían al financiamiento público, al cual tiene derecho como candidata.