Con Meade, jóvenes tendrán oportunidad de prepararse mejor: Eruviel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Los jóvenes tendrán con José Antonio Meade la oportunidad de prepararse, tener una mejor formación académica y emprender para hacer de México una potencia mundial, afirmó Eruviel Ávila.



Durante una reunión con los coordinadores juveniles estatales y de circunscripción, el coordinador general de campaña de José Antonio Meade los motivó a continuar trabajando en equipo y que sean portadores de las propuestas del candidato presidencial al ofrecer un mayor número de becas para estudiar en el extranjero, créditos accesibles a jóvenes emprendedores o apoyo a quienes puedan estudiar y trabajar con el modelo dual.



José Antonio Meade es un hombre con la capacidad para llevar a México a ser una verdadera potencia mundial, afirmó el exgobernador mexiquense.



"Es un hombre producto de la educación, es un hombre que creció en una familia de clase media como todos nosotros. Es un hombre que gracias a sus estudios fue escalando a diferentes cargos y responsabilidades", indicó.



Igualmente destacó la importancia de dar a conocer que Meade está ocupado por la juventud para que tengan mejores oportunidades de desarrollo como lo señalan estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que refieren que quienes estudian la universidad tienen un 70 por ciento más de probabilidades, incluso de mejores ingresos.



Al final de su participación el ex mandatario felicitó a los jóvenes por aceptar este reto, "no bajen la guardia. Está en juego el futuro de México; lo que decidamos los mexicanos en 1 de julio no va a decidir solamente el destino de un país de los próximos años, sino el de toda una era", concluyó.