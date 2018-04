Arranca "El Bronco" campaña en Nuevo León

GUADALUPE, NL(El Universal)

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", candidato independiente a la Presidencia de la República, solicitó a sus seguidores aportar ideas sobre frases cortas para colocar en algunos anuncios espectaculares en diferentes ciudades con dinero que, aseguró, él mismo conseguirá de "algunos amigos suyos".







"Déjenme decirles una cosa: voy a conseguirles una lanita que nos va a permitir poner algunos panorámicos en sus ciudades. Denme una idea de qué quieren que ponga, ¿cómo les gustaría esa comunicación que queremos hacer? No quiero contratar a nadie, ustedes son mis mejores asesores", explicó el gobernador con licencia, en un video que compartió a través de redes sociales.







Este sábado "El Bronco" celebra el arranque de su campaña en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, evento al que convocó a todos sus simpatizantes, a quienes invitó a que lleven consigo sus teléfonos celulares o tabletas electrónicas, dispositivos que, dijo, serán su arma más poderosa durante el proceso electoral.



"Iniciamos en un evento cibernético porque así soy, y ustedes también, la pura red social, porque no quiero gastarme el dinero público. Ustedes saben que esa es una parte de una bandera que tenemos que hacer", manifestó Rodríguez Calderón.



De la misma manera, exhortó "a quienes tengan una lanita", a que cooperen de manera monetaria a la causa de su carrera por ocupar la silla presidencial. "Si también quiere cooperar, la próxima semana les paso el número de cuenta", anotó.



Este viernes, en entrevista con EL UNIVERSAL, el candidato sin partido le recomendó a Andrés Manuel López Obrador, de Morena, que "se tranquilice y desconecte el hígado del cerebro", si lo que busca es ocupar la silla presidencial.



"Según él me lleva 40 puntos de ventaja, ¿para qué se preocupa por mí?", dijo, y afirmó que, pese a estar en los últimos lugares de las encuestas, va por el voto de 60 millones de mexicanos que se encuentran indecisos.