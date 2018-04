Colaboración y respeto mutuo, objetivos de reunión con Pence, dice Peña Nieto

LIMA, Perú(El Universal)

Al encontrarse con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que en esta reunión bilateral hablarán no sólo del TLCAN, sino de la relación que desean mantener, de la colaboración y el respeto mutuo.



El encuentro entre el Presidente de la República y el Vicepresidente estadounidense -que se realiza a solicitud del gobierno de Estados Unidos en el marco de la VIII Cumbre de las Américas- se realiza en el Complejo Cultural de Lima.



El saludo inicial, Pence señaló: "para mí es un enorme placer poder estar aquí para encontrarnos con le presidente Peña Nieto para hablar, no solamente de NAFTA sino para hablar de otros temas que son importantes para ambos países".



Enseguida, Peña Nieto apuntó: "coincido plenamente con el señor vicepresidente de los Estados Unidos, el propósito de este encuentro no es solo abordar temas de NAFTA, sino hablar de la relación bilateral, de la relación que queremos mantener de colaboración y el respeto mutuo".



El encuentro entre el presidente Peña Nieto y el enviado del presidente Donald Trump se desarrollará en privado.

Previamente se preguntó al Jefe del Ejecutivo Mexicano sobre el estado que guarda la negociación en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



Además periodistas mexicanos y estadounidenses cuestionaron a los dos líderes sobre si México pagará por el muro que pretende construir el presidente Trump entre las dos naciones; Peña Nieto y Pence no respondieron ninguna de los dos cuestionamientos.