SIP y medios repudian "cobarde asesinato" de periodistas en Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), medios y periodistas en general se sumaron a la condena internacional tras el asesinato de dos periodistas y un conductor del diario ecuatoriano El Comercio, confirmado ayer viernes por el gobierno de Lenin Moreno.



La SIP, junto con la Asociación de Medios de Información (AMI), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y representantes de la prensa hemisférica reunidos en Medellín, en Colombia, emitieron un comunicado en el que repudiaron el "asesinato cobarde" de los ecuatorianos, a manos de sus secuestradores, un grupo disidente de la ex guerrilla colombiana de las FARC.



El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados por el grupo Oliver Sinisterra el pasado 26 de marzo en el Norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, donde realizaban un reportaje sobre la violencia en la zona. El frente, encabezado por alias Guacho, exigía cambiarlos por tres pesos y por el rompimiento de un convenio antidrogas entre Ecuador y Colombia.



Tras confirmarse el asesinato, el gobierno de Moreno decretó cuatro días de duelo.



En el comunicado, la SIP y los demás medios señalados dijeron que estos asesinatos "enlutan al periodismo y a la prensa mundial. No sólo estos tres colegas, sino también los pueblos de Ecuador y Colombia, y el periodismo de toda América Latina, han sido ultrajados por este tipo de crimen inhumano y atroz que creíamos desaparecido en la región". Al mismo tiempo, exigieron a las autoridades que "no hagan ninguna concesión al terror".



A los jefes de Estado reunidos en la VIII Cumbre de las Américas que concluye hoy en Lima, exigieron que el "brutal asesinato de estos tres nuevos mártires del periodismo no quede impune", como tampoco "los actos de violencia que a diario sufren los periodistas en el ejercicio de su labor".



En señal de luto, el portal de El Comercio aparece en blanco y negro.



El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) calificó de "inconcebibles" los asesinatos y reclamó que los responsables sean llevados ante la Justicia.



El viernes, al enterarse de lo ocurrido, periodistas presentes en la Cumbre de las Américas "bajaron sus cámaras" en señal de luto.



Diarios latinoamericanos también han emitido expresiones de solidaridad y condena a los asesinatos.