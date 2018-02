Niega Segob espiar a precandidatos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió que personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hace tareas de “seguimiento” al precandidato presidencial panista Ricardo Anaya.



Sin embargo, rechazó que se trate de espionaje, como acusó el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien exhibió un video en el que encara a un agente que lo sigue en un auto y quien dijo ser del Cisen.



“Está (personal del Cisen) realizando funciones que es el seguimiento y darle continuidad a las campañas. No se trata de un caso ni de espionaje ni de espionaje a opositores ni de medidas de carácter clandestino.



“El seguimiento es para cualquier actividad relevante que tenga que ver con sus funciones, no para una persona en particular, ni mucho menos para un candidato o no candidato”, dijo el funcionario.



Anaya denunció que distintos vehículos con agentes del Cisen a bordo lo han seguido, por lo que exigió una explicación al Gobierno federal.



Anaya publicó un video en sus redes sociales en el que se observa cómo encara a una de las personas que lo sigue en carretera, quien se identifica como Juan José Gaeta, y este acepta ser miembro del órgano de inteligencia civil a cargo de Alberto Bazbaz.



“Entiendo que ya tiene varios días de que ese suceso ocurrió, y entiendo, por lo que vi en el video, que la persona se identifica plenamente”, dijo Navarrete.