Parlamento infantil pide detener gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al participar en la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, el menor Axel Gael Romo Torres, pidió detener el incremento del precio de las gasolinas y el diesel.



Tras hacer uso de la palabra, señaló que México ya está cansado de la corrupción, del gasolinazo, de Donald Trump.



“Ya estamos cansados y queremos un México mejor porque sí se puede, porque sí lo podemos lograr. Por eso hoy, si me lo permiten, quiero invitar a México a que no se dé por vencido, a que no se den por vencidos y sí podemos, México, sí podemos, sí podemos. Gracias. Esto es todo”, afirmó.



Mientras que la menor Ashley Gómez, expresó que si hay algo que afecta a México es la dependencia del País con Estados Unidos, razón por la cual preocupe mucho a la clase política lo que hacen u opinan en el exterior, olvidando lo que se está haciendo aquí.



“No somos un País independiente, vemos lo que hacen los demás o lo que opinan y no vemos lo que nosotros estamos haciendo. Lo que deberíamos hacer es tratar de mejorar lo que hacemos en vez de ver lo que hacen los demás. Yo quiero que México sea un País independiente”, apuntó.