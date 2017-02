Urge frenar embarazo en menores de 15 años: Unicef

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México, 35 mil mujeres tuvieron un embarazo antes de los 15 años, reveló la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Nacional de Salud Pública Doctor Salvador Zubirán, por lo que consideraron urgente legislar para enfrentar la situación.



El reporte que se presentó este lunes señala que las 35 mil niñas corresponden a 1.1% de las jóvenes nacidas entre 1996 y el año 2000 que tuvieron un embarazo antes de cumplir los 15 años de edad.



Si se compara a las generaciones, la cifra del embarazo adolescente disminuye entre el grupo que se analiza, pasó de 3.6% entre las que nacieron de 1966 y 1975 a 1.1% de las que nacieron entre 1996 y el año 2000.



Por regiones, mientras disminuyó un punto porcentual el embarazo adolescente en las zonas rurales, en las urbanas se registra un incremento de tres décimas para las que nacieron en ese periodo.



Esto quiere decir que son mujeres que actualmente tienen menos de 17 años de edad, pero que se embarazaron y dieron a luz antes de cumplir los 15, señaló el director del Instituto Nacional de Salud Pública, Mauricio Hernández Ávila, durante la presentación del documento.



“Comparadas, las chicas que nacieron entre 1966 y 1975, 3.6% de ellas refirieron haber tenido un embarazo antes de los 15 años. Si las comparamos con las que nacieron entre 1976 y 1985, el índice bajó, y comparadas con las que nacieron de 1986 a 1995, también disminuyó, y con el aporte de 1996 a 2000, decreció, pero de todas formas, este 1.1% quiere decir que hay cerca de 35 mil niñas que tuvieron un hijo antes de los 15 años”.



En las anteriores generaciones, eran más las mujeres en el entorno rural las que se convertían en madres antes de los 15 años frente a las del entorno urbano.

Sin embargo, esa brecha se ha reducido y hoy es casi inexistente.



En la generación de mujeres nacidas entre 1986 y 1995, quienes tienen hoy entre 22 y 31 años de edad, 2.1% de las habitantes del entorno rural habían tenido a su primer hijo antes de los 15 años en comparación con 0.8% de la ciudad.



Entre las niñas nacidas entre 1996 y 2000, la natalidad para mujeres de áreas rurales disminuyó un punto porcentual al pasar de 2.1 a 1.2; mientras que en las mujeres de la ciudad, aumentó tres décimas de punto porcentual al pasar de 0.8% a 1.1% de quienes quedaron embarazadas antes de los 15 años de edad.



La situación se explica, en parte, porque los adolescentes todavía no tienen un fácil acceso a medidas de planificación familiar, lo cual se refleja en que la mitad de los jóvenes consultados para la encuesta no utilizaron métodos de anti o contracepción; mientras que, en las mujeres de 35 a 45 años de edad, 35% no utilizan ningún método de planificación familiar.



En el tema de acceso a métodos anticonceptivos y de planificación familiar, Hernández Ávila consideró que es un área prioritaria, “es muy importante legislar para hacer algo en términos del embarazo en menores de 15 años, es urgente”.



La ENIM 2015 se aplicó entre septiembre y diciembre de 2015, entre 12 mil 110 mujeres. El estudio generó 137 indicadores en temas como nutrición, salud y desarrollo infantil, acceso al agua y saneamiento, salud reproductiva, alfabetización y educación, protección a la infancia, acceso a la tecnología, bienestar y depresión, discapacidad y VIH-Sida.



La encuesta también encontró que en el país existe un “retraso importante” por la disciplina violenta que viven los niños en sus casas, puesto que 63% de los menores de 4 años de edad fue sometido a cuando menos una forma de castigo sicológico o físico por alguno de los miembros del hogar, mientras que 6% de ellos fue sometido a castigo físico severo.



Sólo 31% de los hogares utilizan un método de disciplina no violento, 53% reportó algún tipo de agresión sicológica, y 44% algún castigo físico como bofetadas, jalón de pelo, cachetadas o cinturonazos. La violencia que sufren los niños en casa se asocia con el desarrollo infantil temprano.



La encuesta encontró que 6% de los niños mexicanos no tuvieron acceso a la vacunación, principalmente en zonas urbanas. En el entorno rural hay un menor desempeño, debido a que las madres refieren no haber vacunado nunca a sus hijos.

La Ciudad de México y el Estado de México es la región con menos niños vacunados, con 10.1% de infantes en esta situación. En todo el país, las personas con mayores posibilidades económicas tienen una tasa de no vacunación de 8.1% y los hogares más pobres tienen una tasa de 8.6%.



“Aquí, esto puede ser por dos razones: en los lugares más pobres es por falta de acceso a los servicios de salud; mientras que en el otro caso, puede ser que estén contaminados por esta información de que las vacunas no son seguras. Esto es una señal de alarma que tenemos que combatir e informar a la población”.