México no se subordinará a ningún gobierno extranjero, afirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“México es una gran nación que no se va a subordinar a ninguna otra nación, a ningún gobierno extranjero”, advirtió el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que de ganar la presidencia acabará con la mala fama de corrupción y violencia que tiene el País en el exterior.



También pidió a los mexicanos que no se preocupen tanto por lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque él puede poner los muros que quiera para dividir la frontera pero los connacionales ya no querrán ir a la Unión Americana, ya que en el próximo sexenio aquí encontrarán trabajo bien pagado y se quedarán con sus familias.



“Entonces ya no nos va a chantajear nadie, no nos van a estar chantajeando los gobernantes del extranjero diciéndonos: Te vamos a hacer un muro”.



Afirmó que a los Estados Unidos ni le convendrá hacer la barda porque necesitan del trabajo de los mexicanos.



Ofreció que como presidente generará 400 mil empleos anuales, lo que frenará la migración de mano de obra al país del Norte, y además reactivará el campo para dejar de importar los alimentos que se consumen:



“México va a ser ejemplo mundial porque se impulsarán las actividades productivas y se fortalecerá el mercado interno”, prometió a más de 2 mil 500 militantes y simpatizantes de Morena en un mitin efectuado en la Plaza del Congreso Local.



“No hay que preocuparnos tanto por lo que diga Donald Trump, México es un País con mucha fortaleza, porque tenemos muchos recursos naturales y tenemos un pueblo bueno y trabajador”, les dijo en el evento de precampaña donde presentó su oferta política y resaltó el impacto negativo por mala imagen que tiene nuestro país en el extranjero.



“Ahora desgraciadamente no sólo es la crisis económica, de seguridad social, de violencia, inseguridad, corrupción, no sólo es la decadencia, sino la mala fama de nuestro querido México en el extranjero, saben de nosotros por la violencia y por la corrupción, eso es lo que vamos a cambiar, ese es el compromiso, en el sexenio próximo".



“Va a cambiar la mala fama porque vamos a demostrar que el gobierno de México va actuar con honestidad, se va a acabar la corrupción, ese es el reto, se va a erradicar, no va a haber corrupción, eso es un compromiso y lo vamos a cumplir, esa será la gran revolución pacífica”, enfatizó.



López Obrador reiteró que ya no habrá grandes sueldos de 650 mil pesos a funcionarios ni pensiones de 5 millones a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Vicente Fox.



Se comprometió además a que ya no va a haber aviones y jets privados, “vamos a vender toda la flotilla de aviones de helicópteros del gobierno, vamos a ahorrar y con ese dinero vamos a impulsar las actividades productivas y a fortalecer lo que se llama el mercado interno, esto significa que en vez de estarle apostando todo al extranjero vamos a fortalecer la economía nacional, vamos a rescatar el campo del abandono en que se encuentra”, reiteró.



En el mitin estuvo acompañado del excandidato de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina, y su equipo de precampaña.



"Nuño relevará a Meade"



"José Antonio Meade no es el peor, pero sí es mal (pre) candidato porque no le ayudan las circunstancias y como secretario de Hacienda fue el que tapó lo del fraude en Chihuahua", declaró el aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respecto al presunto desvío de 250 millones de pesos del erario de ese estado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para campañas.



Sin embargo pidió a quienes están al pendiente de la sucesión que esperen porque si Meade Kuribeña “no levanta”, porque ya se vio que “no levanta”, terminando la precampaña seguramente habrá relevo en el PRI y el candidato podría ser Aurelio Nuño Mayer.



Además comentó con ironía que tendrá que darle algunos consejos al del tricolor.



Aunque luego dudó que Nuño Mayer logre ser el nominado del tricolor porque no renunció a tiempo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no cumple con el requisito que marca la ley electoral.



En entrevista, el tabasqueño abordó varios tópicos y minimizó a sus adversarios en la pre-contienda. Desestimó la demanda que presentó el PRI en su contra ante el Instituto Nacional Electoral (INE) donde lo acusa de exceder los gastos de precampaña.