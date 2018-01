Localizan fosa clandestina con al menos 9 cuerpos en Nayarit

NAYARIT(SUN)

La tarde de ayer sábado, habitantes del municipio de Xalisco, localizaron una fosa clandestina entre cañaverales cercanos a la comunidad de Pantanal; hasta ahora se han identificado restos de por los menos 9 personas.



El fuerte olor que emanaba de la fosa fue lo que provocó que quienes trabajaban en el cañaveral sospecharan de lo que se trataba y antes de llamar a las autoridades decidieron avisar a personas que tienen algún familiar desaparecido para que los ayudaran a buscar.



Así se inició la búsqueda y después de varios minutos lograron dar con el sitio exacto de la fosa, donde encontraron los restos de una persona semienterrada.



En ese momento se dio aviso a las autoridades, por lo que policías municipales resguardaron el área y los peritos de la Fiscalía del estado comenzaron a recabar indicios y a hacer las excavaciones.



Después de varias horas, los peritos lograron rescatar los restos de al menos 9 personas y ahora se trabaja en tratar de identificar quiénes eran.



Durante los últimos meses de la administración de Roberto Sandoval y tras la captura en los Estados Unidos del ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, acusado por narcotráfico, la seguridad en la entidad se complicó y además del incremento en los homicidios dolosos comenzaron denuncias masivas por la desaparición de personas, principalmente jóvenes de 22 a 30 años.



Pese a ello, la Fiscalía del Estado no reportaba estos casos ante el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas y hasta noviembre de 2017 (con corte a octubre de ese año) había datos de 25 personas no localizadas desde 2009.



En diciembre pasado, consolidado el nombramiento de Petronilo Díaz Ponce como Fiscal del estado, la información se actualizó y hoy el registro indica (con corte a noviembre de 2017) que en Nayarit hay 145 personas desaparecidas, de las cuales 114 desaparecieron en 2017.



Por su parte, las organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos en la entidad han reportado que hasta el pasado 5 de diciembre permanecían en el Servicio Médico Forense los cuerpos de 28 personas no identificadas.