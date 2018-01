AMLO dice que contrataron al publicista JJ Rendón para atacarlo

(GH)

Andrés Manuel López Obrador dijo que adversarios contrataron a Juan José Rendón, un publicista y asesor venezolano de campañas presidenciales, para atacarlo.“Ahora me entero que el PRIAN, sería bueno que se aclarara si es el PRI o es el PAN, sin duda la mafia del poder, contrata a un publicista de estos mercenarios que se le conoce como J.J. Rendón para atacarme y que yo no llegue a la Presidencia de la República”, dijo en un video en redes sociales.“Va a utilizar, según él, todos los medios para evitar que triunfemos en la elección del 1 de julio de este año”.“Yo lo único que le pediría a los que contrataron a este señor -que dice que va a atacarnos- es que cuiden que no se vaya a promover la violencia en el País. Me refiero a la violencia política”, declaró Obrador.Según se ha informado en medios de Venezuela, Juan José Rendón es quien orquestó la pinta de bardas en las que un partido de ese país presuntamente mostraba apoyo para el tabasqueño.Por su parte, Rendón dijo para la revista Líder que: “Haré lo que esté a mi alcance para que AMLO no llegue a la Presidencia”.El precandidato de Morena dijo que la “guerra sucia” en su contra no le preocupa, en tanto que el INE investigue este asunto.Pidió a los ciudadanos estar atentos en redes sociales para no responder “a la violencia con violencia”.Llamó también a los medios de comunicación, especialmente a las televisoras para que “no auspicien la violencia y la desunión de los mexicanos”.AMLO espera que las elecciones se resuelvan en un clima de pacífico, por la vía legal. Exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a procurar elecciones limpias y libres.“No queremos la confrontación, no queremos la violencia. Vamos a ganar de manera pacifica con el apoyo de los ciudadanos. Vamos a cuidar las casillas para que no haya fraude”, declaró.Entre tanto, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, negó que su partido haya contratado al consultor a J. J. Rendón, para afectar las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.