Versionan canción "Piénsalo" de la Banda MS en apoyo a AMLO

(GH)

El éxito “Piénsalo” de la Banda MS ha sido modificado para mostrar apoyo a Andrés Manuel López Obrador.La canción versionada rápidamente se ha viralizado en Twitter y Facebook.Así dice la canción modificada a favor de Morena:“Tú y yo votando para Presidente, no sé, piénsalo.A votar por Morena el 1 de julio, no sé piénsalo.Tú y yo demostrando sobre la boleta que ya merecemos un país mejor.Sigue tu instinto, sentirás el cambio, por favorya no me la hagas de emoción, es Obrador.Me gusta, te gusta pa’ que nos hacemoses mi candidato y ése es el bueno.Será presidente, muy buen presidente, dará resultados a toda la gente.No es por presumir, pero es buena opción, el mejor candidato tenemos tú y yo es Obrador”.Sin embargo, por medio de un comunicado, la banda MS aclaró que no pertenece ni apoya a ningún partido político.“A lo largo de 15 años de carrera, la agrupación siempre se ha mantenido ajena a este tipo de campañas publicitarias. Por este motivo, se deslindan completamente del uso que se le está dando a una de sus canciones”, dijo el grupo musical.