SHCP no han recibido notificación sobre controversia de Chihuahua: Procurador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hasta este momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha sido notificada sobre alguna revisión judicial o/y controversia Constitucional interpuesta por el gobierno de Chihuahua, dijo el Procurador Fiscal de la Federación, Max Diener.



“El que no se nos notifique, no quiere decir que no se ha presentado; estamos pendientes para ver pues cuándo presentan la controversia Constitucional, pero hasta este momento no hemos sido notificados y por lo tanto suponemos que todavía no está presentada”, dijo en entrevista luego de la conferencia de prensa que dio la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para fijar su posicionamiento.



El abogado de la secretaría de Hacienda, explicó que cuando se presente el procedimiento es como cualquiera otra controversia que debe dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que será la que tenga la última palabra.



Dijo que si bien no depende de ellos el tiempo que pueda durar esta resolución, estimó que tarda varios meses.



Antes en conferencia de prensa, el subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo, enfatizó que hasta ahora no han sido informados de ninguna notificación que tenga que ver con alguna acusación en contra de funcionarios hacendarios.



“Esteremos atentos y por supuesto con todas las instancias normativas y jurídicas que cuenta la secretaría de Hacienda, se defenderá la actuación legal de todos los funcionarios públicos”, afirmó.



Expuso que para estar en posibilidad de firmar convenios durante este año, para otorgar apoyos extraordinarios al gobierno del estado de Chihuahua, se debe resolver, primero, la revisión judicial y/o la controversia constitucional que el gobierno del estado de Chihuahua ha dicho públicamente que llevará a cabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenio, es por ello que, en ningún momento se ha condicionado la entrega de los recursos que le corresponden al gobierno del estado de Chihuahua, apuntó, por lo que la Secretaría de Hacienda siempre ha estado y estará a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.



“Está claro, la Secretaría de Hacienda le ha cumplido a los chihuahuenses, entregando, a través del gobierno del estado, los recursos económicos que le corresponden por Ley”, afirmó.



Por su parte, la subsecretaria del ramo, Vanessa Rubio, aclaró que no se trata de una peleo por los recursos entre Hacienda y Chihuahua.



“No se puede extorsionar a la secretaría de Hacienda por recursos, lo que se debe es definiremos al marco de la ley, esto sigue avalado por la Auditoría Superior de la Federación y la Conago”, matizó.



Dijo que los recursos federales que están dados por ley, no se pueden politizar.



Informó que el titular de la dependencia, José Antonio González Anaya en todo momento ha dado la cara en este asunto y que su ausencia en la conferencia de prensa se debe a un problema oftalmológico.