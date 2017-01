Denuncian el cobro a haitianos en albergues de Baja California

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ante la falta de apoyo del Gobierno federal a los albergues que alojan a migrantes haitianos y africanos varados en Baja California, éstos deben pagar por recibir alimentación y hospedaje, denunció Wilner Metelus.



“Ellos están pagando 50 pesos diarios adentro de los albergues”, precisó el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos.



Metelus sostuvo un encuentro privado con Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, para abordar la crisis de migrantes varados en la frontera de Baja California con Estados Unidos.



Tras la reunión en la sede de la Secretaría de Gobernación, el activista reclamó que el Gobierno mexicano no ha cumplido el compromiso de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ayudaría a los necesitados con apoyos en especie, ya que no tienen recursos económicos.



Dijo que el propio Roque Villanueva había suscrito este compromiso en la reunión que sostuvieron el pasado 11 de noviembre.



“En la reunión que yo estuve con él el 11 de noviembre me dijo que Sedesol iba a ayudar a los inmigrantes en especie, pero en la realidad eso no existe, solamente la sociedad civil que está apoyando a los inmigrantes haitianos y africanos”, lamentó en entrevista.



El defensor expuso que nueve de las doce organizaciones que les proporcionan ayuda no están registradas en Baja California, razón por la cual no pueden recibir apoyos gubernamentales.