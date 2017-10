No hay testigos falsos, dice Fiscal a defensa de Eugenio Hernández

TAMAULIPAS(SUN)

El Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Javier Castro Ormaechea, respondió a las acusaciones que hicieron los abogados del ex gobernador Eugenio Hernández Flores: "Esta Fiscalía no está inventando ningún testigo, ni falsificando firmas".



Castro explicó a El Universal que la actuación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha sido siempre apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.



"Por cuanto hace a los testigos que declararon dentro de la averiguación, lo que consta dentro de dicha indagatoria, es que en su momento comparecieron ante la autoridad ministerial y rindieron su declaración informativa estampando su firma en presencia de la autoridad", agregó.



En cuanto a la versión de la defensa de Hernández dijo que, "las coartadas de defensa son válidas, sólo que tendrán que ser demostradas con pruebas fehacientes y no a base de argucias o falsedades, en este caso ante la autoridad judicial".



Notifica Fiscalía a PGR auto de formal prisión del ex gobernador Eugenio Hernández.



La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores recibió auto de formal prisión por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita y pidió informara sobre cualquier procedimiento para dar cumplimiento a una orden de detención solicitada por la Oficina Central Nacional Interpol Washington para su extradición a los Estados Unidos.



Mediante el oficio FECC/387/2017 entregado este viernes en la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, el titular de la Fiscalía Especializada, Javier Castro Ormaechea, pidió además información sobre cualquier procedimiento de solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de Hernández Flores.



Lo anterior, en base a los convenios de colaboración celebrados entre la PGR y la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas.



La Fiscalía indica que la causa penal seguida en contra de Hernández Flores se encuentra asentada en el expediente 67/2017.



Previamente, la Subprocuraduría de la PGR dio a conocer que la dependencia cuenta con una ficha roja, con número de control A-6942/8-2015, mediante la que se solicita la detención de Hernández Flores a los Estados Unidos por el delito de Blanqueo de Capitales.