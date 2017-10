No hay reporte de daños en CDMX tras sismo: PC

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Protección Civil capitalino, Fausto Lugo, informó que no hay reporte de daños en la Ciudad de México luego del sismo de 5.5 grados con epicentro en Oaxaca.



El temblor se registró a las 19:20 horas 23 kilómetros al Sureste de Salina Cruz.



En entrevista con Foro TV, Lugo indicó que la alerta sísmica en la Ciudad de México no se activó porque no se trató de un movimiento superior a 5.5, que es la magnitud que enciende la alarma.



El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, indicó que el sismo se percibió en algunas zonas de la capital.