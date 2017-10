Alerta Condusef por fraudes de firma "Tu crédito real"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), alertó sobre la empresa “Tu crédito real”, una firma falsa que a través de Internet engaña a la población al ofrecerles créditos de hasta 5 millones de pesos.



La comisión explicó que esta firma se hace pasar por la empresa Crédito Real, la cual sí existe y está regulada tanto por la Condusef así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



“Crédito Real informó que en días pasados, un usuario se comunicó con ellos, toda vez que la empresa “Tu Crédito Real” le solicitó dinero para el otorgamiento de un crédito, sin otorgarle dicho crédito y sin devolverle su dinero”, explicó la Condusef.



La empresa fraudulenta opera desde el siguiente sitio web: http://tucreditoreal.com, en la cual, si un usuario solicita un crédito le solicitan los siguientes datos:



1) Información personal (nombre, fecha de nacimiento, género, teléfono y correo electrónico)



2) Información de domicilio



3) Información laboral



4) Referencias



5) Historial crediticio



6) Credencial de elector, comprobante de domicilio, recibo de pago, CURP, acta de nacimiento y acta de matrimonio en caso de ser casado.



La Condusef alertó a la población de no caer en la operación fraudulenta de esta empresa, ya que su modo de operación es similar a otros fraudes detectados a través de Internet: ofrecen el crédito y para otorgarlo el usuario debe hacer un depósito que nunca recupera.



Si se busca solicitar un crédito, debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:



Asegúrate que la institución esté registrada ante la Condusef, lo cual puedes hacer llamando a la comisión donde te dirán si la firma existe y está supervisada.·



No se debe proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito.



Tampoco se deben entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, si no se está seguro de que sea una empresa seria.