Encuentran cuerpo de interno en penal del Topo Chico

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El gobierno de Nuevo León a través de la Agencia de Administración Penitenciaria, informó que a las 8:30 horas de este viernes, fue localizado el cadáver de un interno en el área de sanitarios de la Unidad Transitoria del Penal del Topo Chico.



El recluso identificado como Jonathan Rolando De la Vega García, había sido ingresado al centro penitenciario apenas el pasado once de octubre, acusado por el delito de robo con violencia y agrupación delictuosa.



Sin ofrecer mayores detalles respecto a la forma en que murió De la Vega García, el gobierno estatal señaló que actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza las investigaciones relacionadas con el fallecimiento del interno.



El penal del Topo Chico, ha sido escenario de motines y riñas campales por disputas entre grupos del crimen organizado. Entre la noche del diez y la madrugada del once de febrero de 2016, fueron asesinados 49 presos y 34 resultaron heridos, supuestamente al disputarse el control del centro penitenciario dos líderes del Cártel de Los Zetas.



Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, y otras organizaciones que acompañan y asesoran a internos que son víctimas de vejaciones, maltratos y torturas, o carecen de recursos para su defensa legal, han denunciado que los grupos que controlan el reclusorio, exigen cuotas por entrar, por estar y por salir de la prisión, a cambio de no golpearlos o asesinarlos.



El martes, se registró un motín en el penal de Cadereyta con saldo oficial de 17 muertos y al menos 36 heridos, a raíz de lo cual el gobierno del estado realizó operativos de prevención en torno a los centros penitenciarios de Apodaca y Topo Chico, para inhibir actos violentos.