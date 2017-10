Pese a tensiones, se sigue negociando el Tlcan: Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de las tensiones que surgieron en la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (Tlcan), México no se levantará de la mesa y seguirá participando de buena fe, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, quién consideró como natural que en un proceso como este, haya volatilidad del tipo de cambio.



"Pensamos hoy, que estamos sentados, que estamos participando en una mesa, que estamos participando de buena fe y que a quienes todos estamos participando nos anima el deseo de llevarla la negociación a un buen fin", dijo en conferencia de prensa en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).



El funcionario afirmó que los mercados deben tener claro que la participación de México es de buena fe, con objetivos y límites que se han transparentado y con la convicción de seguir participando para buscar un consenso que beneficie a los tres países y al proceso de integración norteamericano.



"Vale la pena hoy señalar que estamos en un proceso de negociación y que es natural que en un proceso de negociación, haya tensiones; mientras más avancemos de hecho, más probable es que haya tensiones y que los temas que justamente justamente generen dificultad, se vayan viendo hacia el final", acotó.



Señaló que si bien hay volatilidad, se ha expresado en el tipo de cambio, pero "nosotros seguimos pensando que el escenario central, es que seamos capaces de alcanzar una buena negociación".



Es la cuarta ronda de negociación, se están conociendo apenas las posiciones, aún no se han cerrado, sino al referirse a la presentación oficial de Estados Unidos para revisar el TLCAN cada cinco años.



"El escenario central con el que estamos participando, es que hay espacio para alcanzar un consenso que beneficie a los tres países. Eso es lo que nos anima en una negociación en la que estamos participando de buena fe", apuntó.



Mencionó que la parte financiera del Tratado va caminando bien, es un capítulo que no debe tener grandes riesgos ni retos



Dijo que la negociación está en buenas manos con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo a quien calificó como una persona conocedora y talentosa.