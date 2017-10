"No tengo nada que esconder", dice Barrales sobre su casa en las Lomas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, aseguró que no tiene nada que esconder sobre la adquisición de su casa en la zona de Las Lomas de Chapultepec y que tiene un valor de 13 millones de pesos.



A través de su cuenta en la red social de Twitter, Barrales Magdaleno dijo que si tuviera algo que ocultar o ilegal, simplemente esa propiedad no estaría declarada en su Declaración 3de3.



“Quiero que sepan que no tengo nada que esconder, que si tuviera algo que ocultar o algo ilegal no estaría declarado en mi 3de3”.



EL UNIVERSAL dio a conocer este viernes, que Alejandra Barrales, además de su departamento en Miami, Florida, también posee una casa, en la que vive, con valor de 13 millones 300 mil pesos ubicada en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México.



Sobre esto, la también senadora de la República agregó en su Twiiter que la información es resultado de una entrevista que le dio a El Gran Diario de México y antes que se genere una desinformación y mentiras, precisó que para adquirir este inmueble, vendió la casa en la que vivió por muchos años y con ese dinero dio el enganche para adquirir la casa en la que actualmente vive.



Además, obtuvo un crédito hipotecario a pagar a 30 años, “la casa aún no es mía, lo único que es mío es la deuda”, explicó en una carta que publicó a través de la red social.