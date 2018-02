Linchan a hombre acusado de robo en Puebla

PUEBLA(El Universal)

Un hombre fue linchado por habitantes del municipio poblano de Juan C. Bonilla tras ser señalado como supuesto autor de un robo, en grado de tentativa.



La víctima fue identificada como Justo Ricardo N, de 35 años de edad, agredido en la comunidad de San Gabriel Ometoxtla por cerca de 200 pobladores, quienes una vez muerto intentaron quemarlo.



Fuentes policíacas confirmaron que el agredido conducía un vehículo que ya está asegurado por la Fiscalía General del estado de Puebla. Dicho organismo anuncio que inició una investigación de los hechos.



Autoridades hicieron un recorrido por Gabriel Ometoxtla y detuvieron, en primera instancia, a cuatro personas que consumían alcohol.



En las indagatorias se corroboró que los detenidos no participaron del linchamiento, pero fueron testigos del mismo. Al no estar relacionados con las agresiones se les dejó en libertad con las reservas de ley correspondientes.